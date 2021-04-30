Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить страницу просветительского проекта Redfish
Роскомнадзор (РКН) потребовал от корпорации Facebook снять все ограничения с аккаунта просветительского проекта RT RedFish, а также объяснить причины его блокировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В РКН подчеркнули, что действия социальной сети нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и представляют собой акт цензуры.
Согласно законодательству, при игнорировании предупреждения о нарушении прав граждан владельцам интернет-ресурсов грозит штраф в размере до миллиона рублей, в случае повторного отказа выполнить требования — до трех миллионов.
Ранее стало известно, что Facebook удалил страницу RedFish за антифашистские посты с историческими фото, якобы нарушающие нормы сообщества. На аккаунт были подписаны 800 тысяч пользователей. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян пообещала лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта.
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