Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить страницу просветительского проекта Redfish

Роскомнадзор (РКН) потребовал от корпорации Facebook снять все ограничения с аккаунта просветительского проекта RT RedFish, а также объяснить причины его блокировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В РКН подчеркнули, что действия социальной сети нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, и представляют собой акт цензуры.

Согласно законодательству, при игнорировании предупреждения о нарушении прав граждан владельцам интернет-ресурсов грозит штраф в размере до миллиона рублей, в случае повторного отказа выполнить требования — до трех миллионов.

Ранее стало известно, что Facebook удалил страницу RedFish за антифашистские посты с историческими фото, якобы нарушающие нормы сообщества. На аккаунт были подписаны 800 тысяч пользователей. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян пообещала лично добиваться закрытия Facebook, если соцсеть не восстановит страницу проекта.

