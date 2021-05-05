Дональд Трамп создал собственный сайт

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт donaldjtrump.com, с помощью которого намерен общаться со своими сторонниками. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее аккаунты Трампа в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter были заблокированы. Агентство передает, что сайт дублирует заявления Трампа за последнее время. Отмечается, что пока воспользоваться платформой не удается из-за перегрузки.

Отмечается, что сайт был запущен за сутки до того, как консультативный совет Facebook должен решить вопрос с восстановлением аккаунта Трампа. Технологические компании обвинили экс-главу Белого дома в подстрекательстве беспорядков в Конгрессе США 6 января, этим была обоснована блокировка его аккаунтов в большинстве американских соцсетей.