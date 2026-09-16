Нейросеть вытесняет: Запреты на соцсети для детей теряют актуальность
В ближайшие годы ИИ заменит подросткам социальные сети, заявил НСН Дмитрий Мариничев.
Для современных детей и подростков гораздо актуальнее регулирование взаимодействия с искусственным интеллектом, а социальные сети уже в ближайшие годы для них перестанут быть интересными, объяснил НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.
В Европе могут запретить социальные сети для детей до 13 лет, а подросткам младше 15 лет будут доступны только контролируемые родителями мини-аккаунты с ограниченным функционалом. Такое предложение Еврокомиссия планирует направить странам Евросоюза. Оно было подготовлено после изучения опыта Австралии и других стран, которые уже ввели ограничения, а также консультаций с экспертами и молодежью. Мариничев считает, что до России этот тренд тоже дойдет, однако их актуальность уже сейчас под вопросом.
«В России часто такие новации приходят с опозданием, но и в гораздо более комфортном варианте, мы не так сильно ломаем копья, а просто принимаем и привносим в нашу жизнь чужой опыт. Но даже если мы будем принимать, например, через три года такой закон, через три года технологическая картинка мира будет уже сильно другой. И дополненная реальность, в которой живет, растет и взрослеет ребенок тоже будет другой. Поэтому для меня не так критично, будут ли такие меры у нас приняты или нет. Проблема точно не в том, с какого возраста запрещать или разрешать ребенку заводить социальные сети. Это сложный и концептуальный вопрос, который требует осмысления в первую очередь со стороны взрослых», — отметил он.
Интернет-омбудсмен уверен, что в ближайшие годы подростки просто перестанут интересоваться социальными сетями.
«На сегодняшний день есть проблема гораздо более серьезная: будем ли мы запрещать детям, например, использование систем, связанных с искусственным интеллектом. Это уже сложно сделать, потому что каждый сайт, сервис, программа так или иначе лезет в этот искусственный интеллект по API или имеет свой. По сути ребенок в состоянии под свой запрос реализовать ту или иную функциональность, включая и функциональность общения. И это уже совсем не за горами, это перспектива одного-двух, максимум трех лет. И регуляторика, завязанная на отмирающие площадки, уже по сути является отстающей и регулирует то, что теоретически в скором времени для молодого поколения вообще отомрет. Молодое поколение не будет интересоваться социальными сетями, потому что сможет конструировать структуру общения посредством тех же ИИ-агентов и ИИ-помощников в замысловатом, хитром виде, который не будет виден, понятен и интересен взрослым, потому что взрослые будут жить в своей парадигме, в своем концепте, в своем мировоззрении. В этой точке мы находится, и здесь надо работать и социологам, и психологам, и технологам, и политикам, и в школе, и родителям», — пояснил он.
Он также указал на такую проблему регулирования данной сферы, как исполнение ограничений, так как многим взрослым не хватает достаточного погружения в стремительно развивающийся мир технологий.
«Государство может регулировать все, что угодно, но кто будет исполнителем этой воли? На кого это будет переложено: на учителей в школе, на технологические компании, которые оказывают сервис, на операторов связи, на родителей? И если мы берем граждан, как субъектов, родителей, в первую очередь, насколько они осмыслены и осознанны в том, чтобы исполнять эту волю? С современной скоростью передачи информации и возможностью модерирования и строительства и вокруг ребенка, и вокруг себя некоего "информационного пузыря" с помощью технологических средств это гораздо более сложная задача. Меняется сам принцип взаимодействия с субъектом внутри системы, той же государственной модели. Мне кажется, нужно думать и двигаться скорее в эту сторону», — резюмировал интернет-омбудсмен.
Он также добавил, что проблема погружения детей в информационную среду действительно существует, однако регулирование и ограничения должны обсуждаться и разрабатываться экспертным сообществом, глубоко погруженным в эту сферу.
Ранее зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с НСН назвал «неизбежным» ограничения для детей в социальных сетях.
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