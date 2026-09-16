Он также указал на такую проблему регулирования данной сферы, как исполнение ограничений, так как многим взрослым не хватает достаточного погружения в стремительно развивающийся мир технологий.

«Государство может регулировать все, что угодно, но кто будет исполнителем этой воли? На кого это будет переложено: на учителей в школе, на технологические компании, которые оказывают сервис, на операторов связи, на родителей? И если мы берем граждан, как субъектов, родителей, в первую очередь, насколько они осмыслены и осознанны в том, чтобы исполнять эту волю? С современной скоростью передачи информации и возможностью модерирования и строительства и вокруг ребенка, и вокруг себя некоего "информационного пузыря" с помощью технологических средств это гораздо более сложная задача. Меняется сам принцип взаимодействия с субъектом внутри системы, той же государственной модели. Мне кажется, нужно думать и двигаться скорее в эту сторону», — резюмировал интернет-омбудсмен.

Он также добавил, что проблема погружения детей в информационную среду действительно существует, однако регулирование и ограничения должны обсуждаться и разрабатываться экспертным сообществом, глубоко погруженным в эту сферу.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с НСН назвал «неизбежным» ограничения для детей в социальных сетях.

