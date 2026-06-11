Интернет-омбудсмен назвал главную проблему нейросетей
Человек теряет чувство реальности от разговоров с искусственным интеллектом, заявил в пресс-центре НСН Дмитрий Мариничев.
Виртуальный собеседник способен помочь молодежи лучше вписаться в общество, но он постоянно нахваливает человека и не дает ему адекватно оценить происходящее вокруг, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.
По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве романтических партнеров. Мариничев предложил принять эту реальность, а не осуждать.
«Если человек воспринимает искусственный интеллект как субъект, то это говорит о незрелости собственной психики. Ее надо тренировать подобно древнеримскому движению стоиков, которые работали над собой. Сейчас такой период, что через 10-15 лет повзрослеет поколение, которое было выращено голосовыми помощниками и нейросетями, а не людьми. Мы получим целый класс людей, который начнет двигать экономику и будет воспитан ИИ. Не факт, что это общество будет хуже, чем нынешнее. Молодым людям будет в нем комфортно, но оно станет другим. Это видно уже по таким данным, что почти 75% молодых людей регулярно общаются с нейросетями, а половина из них задает чувствительные и интимные вопросы. Четверть из них получает рекомендации, как вести себя с противоположным полом. Они просто слушают голосового помощника и делают, как им сказали. Это вызывает какую-то оторопь, ты удивляешься. С другой стороны, меняется парадигма сознания в обществе», — подчеркнул он.
Мариничев добавил, что у полезных советов есть и обратная сторона.
«Пока что нейросети ориентированы на позитив. Молодые люди шаблонируют указания, которые им прививает помощник. Воспитанность — это тоже отработанная до автоматизма привычка. Что плохого в том, что происходит анализ поведения, а нейропомощник дает базовые советы о том, как вести себя в обществе? Единственный минус заключается в том, что ИИ — это интерфейс взаимодействия и легкая форма входа в комфортную жизнь, так как не надо тратить ни силы, ни энергию на то, чтобы тебя хвалили. Человеку не приходится работать с противоречиями, ты всегда прав, хорош собой, а тебе для этого не надо напрягаться. Пользователю вот так “лизнули”, и человек потерял чувство реальности», — указал он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН объяснил, чем виртуальные помощники вредят подросткам.
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