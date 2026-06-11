Виртуальный собеседник способен помочь молодежи лучше вписаться в общество, но он постоянно нахваливает человека и не дает ему адекватно оценить происходящее вокруг, рассказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в пресс-центре НСН.

По данным Американской ассоциации психологов, миллионы пользователей регулярно взаимодействуют с чат-ботами не только для решения рабочих задач, но и для эмоциональной поддержки. Всё больше людей признаются, что рассматривают нейросети в качестве романтических партнеров. Мариничев предложил принять эту реальность, а не осуждать.