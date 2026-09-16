Топливный кризис ударил по приключенческому туризму
16 сентября 202613:54
Александра Веснина
В этом сезоне российские туристы отдают предпочтение приключенческому туризму за границей, что вызвало рост среднего чека, сказал в пресс-центре НСН Вадим Мамонтов.
Приключенческие туры становятся дороже, особенно подкосил сегмент топливный кризис, сказал в пресс-центре НСН основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
«Средний чек на путешественника в нашем сегменте вырос на 7% и сейчас составляет 49 тысяч рублей на человека. День в туре стоит около девяти тысяч рублей. В среднем по всем турам чек увеличился примерно на 12%, поскольку больше людей выбирали зарубежные поездки. Топливная составляющая играет важную роль: приключенческий формат всегда связан с большими затратами на топливо — это могут быть вертолёты, катера, длительные автомобильные перевозки. В таком сегменте рост среднего чека порой достигает 25–30%. Топливный кризис серьёзно отразился на приключенческом туризме: помимо роста цен, некоторые территории заметно потеряли в транспортном потоке», — сказал собеседник НСН.
Ранее президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов объяснил НСН, почему россияне стали чаще покупать туры выходного дня.
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