Названы туристические тренды 2026 года
Всё чаще туристы бронируют туры в последний момент, а зарубежный туризм опережает внутренний, рассказали опрошенные НСН эксперты.
Зарубежный туризм опережает внутренний, а цены внутри страны продолжают расти, заявил в пресс-центре НСН основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.
«Зарубежные направления в этом году в значительной степени опережают российский поток — интерес к ним заметно выше. Вторая тенденция — продолжающееся удорожание внутренних туристических услуг. В нашем сегменте оно происходит на фоне падения общего туристического спроса», — отметил эксперт.
Коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин, в свою очередь, отметил, что всё чаще туристы бронируют туры в последний момент — и это уже устойчивый тренд.
«Мы видим, что растёт количество туристов, которые покупают туры в последний момент. Это тренд текущего года — возможно, он сохранится и в ближайшие годы. Мы наблюдаем, что в самые пиковые периоды летнего сезона направление ОАЭ оказалось закрыто, хотя оно традиционно было ведущим в этот период. Эмираты — практически номер один по популярности в феврале, марте и апреле. Закрытие направления повлияло на спрос по ряду других направлений. В конце летнего сезона спрос снизился», — указал собеседник НСН.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов сказал НСН, что осенью и зимой можно существенно сэкономить на путешествии, если выбирать не самые загруженные направления в правильные даты.
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