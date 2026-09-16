«У нас топ‑5 направлений на данный момент: Турция, Египет, Россия, Таиланд, Вьетнам. Также в числе популярных — Китай и ОАЭ. Средняя глубина продаж сократилась на 4,5% и составляет сейчас 63 дня. Средняя продолжительность туров — примерно восемь–девять ночей. В принципе, в этом году направления остались те же, что и в 2025 году. Россия потеряла 4% на осень, Абхазия — 1%. Юго‑Восточная Азия растёт: Китай, Вьетнам и Таиланд набирают обороты по продажам. Из новинок — Танзания: направление неплохо выросло. В прошлом году не было рейсов, поэтому здесь сказывается эффект низкой базы», — сказал Лаврухин.

Летом 2026 года туристы из России меняли маршруты и сокращали длительность отдыха. Расходы на отели выросли на 42% — в среднем до 22 тысяч рублей за бронь. В зарубежном сегменте лидируют Турция и Египет (88% организованных поездок), ОАЭ обошли по популярности Вьетнам. На внутреннем рынке заметно просел Крым: бронирований стало меньше на 56,5%, номеро‑ночей — на 64,6%; в Севастополе спад ещё выше — 68,7% и 73,6% соответственно. При этом въездной туризм растёт: за первое полугодие 2026 года число поездок иностранцев в Россию увеличилось на 7,5%.

Ранее основатель RussiaDiscovery Вадим Мамонтов рассказал в пресс-центре НСН, что главным летним направлением в приключенческом туризме внутри России стал Кавказ.

