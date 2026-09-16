Вещи из секонд-хенда позволяют нынешней молодежи выразить свою индивидуальность, экономично потратить деньги и почувствовать себя «нишевым», особенно на фоне абсолютно одинаково одетых ровестников. Об этом НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

В соцсетях зумеры активно публикуют видео о том, что закупаются в секонд-хендах или винтажных магазинах. Так, спрос на б/у одежду в России вырос в семь раз, пишут «Известия». Специалисты считают, что россияне предпочитают винтажные вещи не только из-за экономии, но таким образом пытаются выразить индивидуальность. Лисовец раскрыл, в чем причина такого интереса.

«Сегодня молодежи очень сложно выглядеть индивидуально, а, в секонде можно найти вещи 20-30 летней давности. Это даст вам возможность почувствовать себя особенным, потому что на вас будет вещь, которая не повторяется. Если вы посмотрите на улицу, то все будут в толстовках, в широких джинсах и в кроссовках. И вот это уравнение перестало устраивать нынешнюю молодежь. Покупая в секондах, они, во-первых, рационально используют свои финансы, во-вторых, это экологично. Тут очень много плюсов. Зумеры сегодня вообще по-другому мыслят и относятся к внешнему виду. Так что секонд-хенд для них — индивидуальность, экономия и какая-то фишка, что ты такой нишевый», — рассказал он.