Винтажный лук: Лисовец посоветовал модникам заглядывать в секонд-хенд
Пиджаки, джинсы и приталенные куртки — именно то, на что стоит обратить внимание в винтажных магазинах, так как сегодня снова возвращается мода 2000-х, а в масс-маркете по-прежнему висит оверсайз.
Вещи из секонд-хенда позволяют нынешней молодежи выразить свою индивидуальность, экономично потратить деньги и почувствовать себя «нишевым», особенно на фоне абсолютно одинаково одетых ровестников. Об этом НСН рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
В соцсетях зумеры активно публикуют видео о том, что закупаются в секонд-хендах или винтажных магазинах. Так, спрос на б/у одежду в России вырос в семь раз, пишут «Известия». Специалисты считают, что россияне предпочитают винтажные вещи не только из-за экономии, но таким образом пытаются выразить индивидуальность. Лисовец раскрыл, в чем причина такого интереса.
«Сегодня молодежи очень сложно выглядеть индивидуально, а, в секонде можно найти вещи 20-30 летней давности. Это даст вам возможность почувствовать себя особенным, потому что на вас будет вещь, которая не повторяется. Если вы посмотрите на улицу, то все будут в толстовках, в широких джинсах и в кроссовках. И вот это уравнение перестало устраивать нынешнюю молодежь. Покупая в секондах, они, во-первых, рационально используют свои финансы, во-вторых, это экологично. Тут очень много плюсов. Зумеры сегодня вообще по-другому мыслят и относятся к внешнему виду. Так что секонд-хенд для них — индивидуальность, экономия и какая-то фишка, что ты такой нишевый», — рассказал он.
В магазинах винтажной одежды стилист посоветовал обращать внимание прежде всего на пиджаки и джинсы.
«Самое ценное в этих магазинах, что эта вещь будет только у вас. Потому что сегодня индивидуальность выходит на первое место. В секондах, во-первых, стоит обратить внимание на пиджаки. Во-вторых, на джинсы. Джинсы, которые пожили, всегда выглядят очень естественно и круто. Потом, конечно же, куртки и пальто. То есть, та одежда, которая сейчас вернулась в моду. Ушли пуховики, на их место пришли плащи, пальто, какая-то более элегантная одежда. Это то, что мы носили в 2000-х. Приталенные кожаные крутки сейчас невозможно купить. Они очень модные, но пока все всё еще выпускают по-старому, оверсайз. У меня также есть куртка из секонда, она приталенная, новая и очень крутая», — рассказал он.
Также Лисовец напомнил, что о секонд-хендах до сих пор существует много стереотипов, которые не и имеют ничего общего с реальностью.
«У нас всегда бывает ощущение, что секонд-хенд — это что-то от бедности, от плохой жизни. А на самом деле иногда платья, блузки и брюки, которые ты найдешь в секонд-хенде, будут выглядеть круче, чем новая коллекция», — рассказал он.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев говорил НСН, что даже стилисты сегодня активно используют этот сегмент одежды, потому что винтаж всегда актуален.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Едем в Антарктиду!»: Назван топ-5 направлений на Новый год
- Зеленский признал невозможность победы над Россией
- Лавров: Москва надеется, что в Европе услышали тезис о «короткой войне»
- В RussiaDiscovery назвали приключенческие направления на осень
- Россельхознадзор обязал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» из-за гибели собак
- Арутюнов назвал страны ЕС, которые охотно выдают визы россиянам
- Названы туристические тренды 2026 года
- Винтажный лук: Лисовец посоветовал модникам заглядывать в секонд-хенд
- Топливный кризис ударил по приключенческому туризму
- Нейросеть вытесняет: Запреты на соцсети для детей теряют актуальность