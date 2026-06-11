«Компании могут создавать по заказу одного человека десятки и сотни тысяч различных страниц в социальных сетях. Это становится массовым бизнесом по продвижению себя и брендов. Количество ботов в интернете уже выше, чем реальных людей. Это неизбежно приведет к тому, что платформы рано или поздно введут проверки. Верификация будет более сложной, в нашей стране она будет через “Госуслуги”. В России 100 миллионов пользователей социальных сетей. Каждый может создать ботов, которые будут публиковать по 10-20 постов в день. Если не бороться с этим, то будет перегрузка и перестанут работать все наши мобильные и банковские сервисы — рухнет весь интернет. Это международная проблема. Все глобальные компании придут к этому в ближайшие два года и начнут “чистку”. Количество электричества на обработку этой сгенерированной цифровой мути — это огромная нагрузка на планету и глобальный экологический ущерб», — объяснил он.



В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не согласился с депутатом и поспорил с ним в пресс-центре НСН.

«Я не верю, что мы испытаем давление из-за нехватки электроэнергии или пропускной способности. В свое время в Болливуде начали делать фильмы с огромной скоростью и в огромном количестве, а весь мир завыл о том, что кончалось серебро для пленок. Однако прошло немного времени, и никто больше не снимает на пленку, и Болливуд остался. Говорили, что в каждую китайскую квартиру не проведут домашние телефоны, потому что нет в мире столько меди, но сегодня телефоны есть у каждого китайца. Так и сейчас мы смотрим в будущее с позиции настоящего. Я бы не стал переживать на этот счет и гадать, какими будут технологии через 20 лет», — подчеркнул он.

Ранее президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек заявила НСН, что в ботофермах в Интернете нет ничего плохого.

