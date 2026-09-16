Рябков: США не уведомляли Россию о размещении оружия в космосе

Россия не получала от США никаких уведомлений о размещении ими оружия на околоземной орбите. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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При этом он отметил, что для Москвы это не является новостью - всё отслеживается и фиксируется, делаются соответствующие выводы.

«Мы считаем, что время ещё не совсем упущено, чтобы создать некую среду, исключающую гонку вооружений с нарастающими рисками открытого конфликта в космическом пространстве», - добавил дипломат.

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что Вашингтон располагает орбитальным оружием, позволяющим контролировать космическое пространство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:ОружиеКосмосРоссияСШАСергей Рябков

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