Россельхознадзор обязал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» из-за гибели собак

Речь в документе идёт о 20-й серии вакцины. Отмечается, что «Ветбиохиму» поручено провести мероприятия по её изъятию и уничтожению.

«С предоставлением документов об уничтожении в Россельхознадзор в установленный законодательством срок», - указано в распоряжении.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил «Радиоточке НСН», что соглашения с «Ветбиохимом» о денежной компенсации за гибель собак не лишает их хозяев прав как потребителей в дальнейшем обращаться в другие органы.

