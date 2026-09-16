Россельхознадзор обязал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» из-за гибели собак

Россельхознадзор обязал компанию «Ветбиохим» уничтожить серию вакцины «Мультикан-8», на которую граждане жаловались в связи с гибелью собак. Соответствующее распоряжение подписал замглавы ведомства Константин Савенков.

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Речь в документе идёт о 20-й серии вакцины. Отмечается, что «Ветбиохиму» поручено провести мероприятия по её изъятию и уничтожению.

«С предоставлением документов об уничтожении в Россельхознадзор в установленный законодательством срок», - указано в распоряжении.

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил «Радиоточке НСН», что соглашения с «Ветбиохимом» о денежной компенсации за гибель собак не лишает их хозяев прав как потребителей в дальнейшем обращаться в другие органы.

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ФОТО: РИА Новости
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