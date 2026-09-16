Россельхознадзор обязал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8» из-за гибели собак
Россельхознадзор обязал компанию «Ветбиохим» уничтожить серию вакцины «Мультикан-8», на которую граждане жаловались в связи с гибелью собак. Соответствующее распоряжение подписал замглавы ведомства Константин Савенков.
Речь в документе идёт о 20-й серии вакцины. Отмечается, что «Ветбиохиму» поручено провести мероприятия по её изъятию и уничтожению.
«С предоставлением документов об уничтожении в Россельхознадзор в установленный законодательством срок», - указано в распоряжении.
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил «Радиоточке НСН», что соглашения с «Ветбиохимом» о денежной компенсации за гибель собак не лишает их хозяев прав как потребителей в дальнейшем обращаться в другие органы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Машины для «нишевых»: Спрос на электромобили в России спадет к ноябрю
- В Казахстане объяснили, кому потребуется электронное разрешение на въезд
- В село за миллион: Как социальные выплаты распределили врачей по регионам
- «Имиджевая история»: Почему Россия начала продавать водку в Парагвай
- Мурашко: Эпидситуация по ОРВИ в России спокойная
- Песков анонсировал телеобращение Путина по поводу парламентских выборов
- «Едем в Антарктиду!»: Составлен топ-5 направлений на Новый год
- Зеленский признал невозможность победы над Россией
- Лавров: Москва надеется, что в Европе услышали тезис о «короткой войне»
- Туроператоры обозначили приключенческие направления на осень