Лавров: Москва надеется, что в Европе услышали тезис о «короткой войне»

Выступая на Международном фестивале молодёжи он указал, что у России «нет никаких интересов заниматься этим».

«Но если Европа... нападёт... это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», - предупредил министр, выразив надежду, что это предостережение «услышали в европейских столицах».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом указал на отсутствие у Москвы агрессивных планов в отношении Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

