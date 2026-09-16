Лавров: Москва надеется, что в Европе услышали тезис о «короткой войне»

Москва неоднократно заявляла об отсутствии у неё намерений нападать на Европу. Как пишет RT, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Выступая на Международном фестивале молодёжи он указал, что у России «нет никаких интересов заниматься этим».

«Но если Европа... нападёт... это будет уже совсем другая война, и она будет очень короткой», - предупредил министр, выразив надежду, что это предостережение «услышали в европейских столицах».

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом указал на отсутствие у Москвы агрессивных планов в отношении Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
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