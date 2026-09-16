Более 300 тысяч человек возобновили профилактику в рамках «Московского чекапа» Здание Третьяковки на Крымском валу закроется в марте 2027 года Росатом вдвое увеличит сеть своих электрозарядных станций в Москве ЦППК подготовит более тысячи станций к зиме Инженерный фестиваль для школьников пройдет в Музее криптографии 19 сентября