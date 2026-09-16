Арутюнов перечислил страны ЕС, которые охотно выдают визы россиянам
Шенгенские визы россиянам продолжают выдавать Италия, Франция, Греция и Испания, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Арутюнов.
Франция, Италия, Греция и Испания оказались наиболее лояльны к российским туристам в плане выдачи виз, заявил в пресс-центре НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Мы особо не надеемся на шенгенские посольства, за исключением четырёх стран — Италии, Франции, Греции и Испании. Именно они оказались наиболее лояльны к российским туристам в плане выдачи виз. К сожалению, даже наши партнёры‑отели, которые с удовольствием готовы принимать туристов из разных стран, не могут влиять на процесс выдачи шенгенских виз. Совсем скоро Черногория станет визовой для россиян — мы потеряем её как популярное безвизовое европейское направление. Кроме того, заметно давление на Сербию и на авиакомпанию Air Serbia, которая остаётся одной из немногих европейских перевозчиков (наряду с турецкими), выполняющих рейсы в Россию. Это часть общего процесса давления. Тем не менее туризм из России в эти страны сохраняется, и пока ситуация не столь критична», — указал эксперт.
Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин сказал в пресс-центре НСН, что основные туристические направления подорожали, это объясняется ростом себестоимости.
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