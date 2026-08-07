Депутат Свинцов назвал неизбежными ограничения в соцсетях для детей

В России уже в следующем году может появиться закон, обязывающий соцсети ограничивать детей от контента 18+, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Издание Forbes ранее сообщило, что несовершеннолетним в России якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. В Минцифры опровергли эту информацию, отметив, что не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Свинцов считает, что государство все-таки возьмет под контроль общение детей в соцсетях и мессенджерах.