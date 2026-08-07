Депутат Свинцов назвал неизбежными ограничения в соцсетях для детей
Соцсети введут разграничение контента по возрасту, а в мессенджерах могут ограничить переписку детей только со знакомыми номерами, сказал в эфире НСН Андрей Свинцов.
В России уже в следующем году может появиться закон, обязывающий соцсети ограничивать детей от контента 18+, заявил в интервью НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Издание Forbes ранее сообщило, что несовершеннолетним в России якобы могут запретить мессенджеры и соцсети. В Минцифры опровергли эту информацию, отметив, что не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети. Свинцов считает, что государство все-таки возьмет под контроль общение детей в соцсетях и мессенджерах.
«Я считаю, что государство неизбежно возьмет на себя эту функцию. Уже в следующем, максимум в 2028 году Госдума примет законопроект, который обяжет социальные сети сделать разграничение контента, как это сейчас делают онлайн-кинотеатры и видеоплатформы. Там взрослые пользователи, на которых оформлена соответствующая подписка, выставляют пароль на контент "18+", при этом фильтрует трафик не родитель, а платформа. Этот уже действующий механизм просто будет распространен, в том числе, на социальные сети, мессенджеры и все онлайн-сервисы», - уверен депутат.
Свинцов также объяснил, какие ограничения будут введены в мессенджерах.
«Внутри мессенджера просто будет запрещен доступ к незнакомым звонкам и переписка с незнакомыми номерами. Будет ограничение, что переписка возможна только с номерами из книги контактов. Это все будет принято уже максимум в следующем году», - пообещал собеседник НСН.
Специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как уберечь детей от мошенников на игровых платформах.
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