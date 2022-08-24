«Интерактив, видео и клипы»: В VK рассказали, как изменится платформа «Дзен»
После приобретения VK у «Яндекса» платформы «Дзен», авторы смогут продвигать контент всех существующих форматов, рассказал НСН представитель пресс-службы холдинга.
В составе VK контентная платформа «Дзен» будет развиваться как отдельный самостоятельный бренд, авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов, рассказал представитель пресс-службы VK в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне холдинг VK объявил о приобретении у «Яндекса» контентных платформ «Дзен» и «Новости». В обмен VK отдаст «Яндексу» сервис доставки Delivery Club, выкупив 100% его акций и выйдя из совместного предприятия со Сбером.
«В составе VK «Дзен» будет развиваться как отдельный самостоятельный бренд. Сервисы внутри группы будут усиливать друг друга. «Дзен» в составе VK получит доступ к новой аудитории и расширит рекомендательные возможности, а VK усилит свое присутствие на рынке контентных платформ. Авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации контента всех существующих жанров и форматов: текстовый, короткие клипы, большие видео, интерактив и так далее», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
По его словам, контентные продукты VK предоставят пользователям все существующие инструменты для набора аудитории и монетизации своего творчества.
«Пользователи получат в VK максимум возможного контента в различных форматах: развлекательный, игровой, информационный, познавательный и так далее. При этом контентные продукты VK предоставят авторам все существующие сегодня инструменты как для набора аудитории, так и для того, чтобы эффективно монетизировать свое творчество», - отметил представитель пресс-службы VK.
Также он подчеркнул, что главная страница «Яндекса» теперь будет порталом Dzen.ru. Кроме того, «Дзен» будет развивать мобильное приложение для пользователей.
«Бывшая главная «Яндекса» — yandex.ru — станет порталом Dzen.ru и перейдет под управление VK. Для пользователей мобильных платформ «Дзен» будет развивать удобное мобильное приложение – оно станет центром притяжения всех авторов. Новости будут доступны на портале Dzen.ru. «Дзен» — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. Платформа – стратегический актив для VK, в который компания намерена инвестировать», - добавили в пресс-службе.
Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что сделка между VK и «Яндексом» выглядит логичной и понятной. По его словам, компании перетрясли свои активы, взяли то, что им не нужно, и обменяли.
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