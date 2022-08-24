«Интерактив, видео и клипы»: В VK рассказали, как изменится платформа «Дзен»

«Пользователи получат в VK максимум возможного контента в различных форматах: развлекательный, игровой, информационный, познавательный и так далее. При этом контентные продукты VK предоставят авторам все существующие сегодня инструменты как для набора аудитории, так и для того, чтобы эффективно монетизировать свое творчество», - отметил представитель пресс-службы VK.

Также он подчеркнул, что главная страница «Яндекса» теперь будет порталом Dzen.ru. Кроме того, «Дзен» будет развивать мобильное приложение для пользователей.

«Бывшая главная «Яндекса» — yandex.ru — станет порталом Dzen.ru и перейдет под управление VK. Для пользователей мобильных платформ «Дзен» будет развивать удобное мобильное приложение – оно станет центром притяжения всех авторов. Новости будут доступны на портале Dzen.ru. «Дзен» — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. Платформа – стратегический актив для VK, в который компания намерена инвестировать», - добавили в пресс-службе.

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что сделка между VK и «Яндексом» выглядит логичной и понятной. По его словам, компании перетрясли свои активы, взяли то, что им не нужно, и обменяли.

