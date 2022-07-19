«Конкуренция закроется»: «ВКонтакте» назвали главным преемником YouTube в России
Видеосервис «ВКонтакте» может заместить все опции YouTube в случае его блокировки, отметил в эфире НСН экс-советник президента РФ Герман Клименко.
В случае блокировки YouTube в России весь трафик перейдет в видеосервис «ВКонтакте» в силу его работоспособности, но RuTube на это может даже не рассчитывать, заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне член СПЧ Игорь Ашманов заявил, что YouTube в России заблокируют к осени, когда будет налажена работа RuTube и видеосервиса «ВКонтакте». Герман Клименко считает, что RuTube еще долго не решит свои проблемы.
«"ВКонтакте" технологически гораздо лучше подготовлен ко всем этим историям. RuTube в форс-мажорном порядке практически пытается наверстать эту историю, но он упирается в то, что ВК давно уже решил – это нагрузочное решение. Нужны десятки тысяч серверов, с этим нужно уметь работать, должны быть компетенции. Если сравнивать две эти платформы, то ВК более готов к приему трафика в случае закрытия YouTube, чем RuTube. Если YouTube заблокируют, весь трафик перейдет на ВК в силу его работоспособности. А дальше потребуется колоссальное время, чтобы наработать репутацию для общественности, блогеров и рекламодателей», - сказал Клименко.
По его словам, российские видеохостинги проигрывают YouTube по большому количеству пунктов. В их числе Клименко назвал доверие рекламодателей, репутацию, долгое нахождение на рынке и выплаты блогерам.
«YouTube – это не только техническая история показа видео. Так случилось, что он стал огромной рекламной площадкой. Если говорить про технологии, то ВК вполне бы мог заместить в себе все опции YouTube в силу большого опыта. Однако YouTube – это верификатор, у него огромный пласт работы с достоверностью данных. Рекламодатели доверяют YouTube. Наши рекламодатели очень скептически относятся к данным "ВКонтакте" и RuTube. Плюс есть колоссальная репутационная часть, время на рынке и выплаты блогерам за присутствие на площадке. Недавно ВК запустил программу выплаты для блогеров, но у нас и так нет рекламодателей, поэтому сервису придется финансировать только за свой счет, что сделать будет очень сложно», - указал Клименко.
Также экс-советник президента отметил, что новые видеохостинги России на сегодняшний день находятся вне конкуренции, так как они попросту не могут купить сервера из-за санкций.
«В силу текущих сложностей с поставкой оборудования, все конкуренция закрылась. Если раньше оборудование было в неограниченном объеме, всегда можно было арендовать облака в Google для расширяющихся ресурсов. На текущий момент завозить в массовом объеме сервера для видеосервиса очень тяжелое решение. Конкуренция сейчас идет больше не за софт, а за возможность установки этого оборудования в дата-центр. Все новые ресурсы этим просто не обладают», - резюмировал он.
В апреле Игорь Ашманов заявлял, что нужно готовиться к блокировке YouTube, (принадлежит Google – прим. НСН) так как видеохостинг не планирует договариваться с российскими властями по вопросу соблюдения законодательства РФ. При этом 18 июля мировой суд Таганского района Москвы повторно назначил оборотный штраф в отношении Google в размере 21 млрд 77 млн рублей за систематическое неудаление запрещенной в России информации.
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