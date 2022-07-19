«Конкуренция закроется»: «ВКонтакте» назвали главным преемником YouTube в России

Накануне член СПЧ Игорь Ашманов заявил, что YouTube в России заблокируют к осени, когда будет налажена работа RuTube и видеосервиса «ВКонтакте». Герман Клименко считает, что RuTube еще долго не решит свои проблемы.

«"ВКонтакте" технологически гораздо лучше подготовлен ко всем этим историям. RuTube в форс-мажорном порядке практически пытается наверстать эту историю, но он упирается в то, что ВК давно уже решил – это нагрузочное решение. Нужны десятки тысяч серверов, с этим нужно уметь работать, должны быть компетенции. Если сравнивать две эти платформы, то ВК более готов к приему трафика в случае закрытия YouTube, чем RuTube. Если YouTube заблокируют, весь трафик перейдет на ВК в силу его работоспособности. А дальше потребуется колоссальное время, чтобы наработать репутацию для общественности, блогеров и рекламодателей», - сказал Клименко.

По его словам, российские видеохостинги проигрывают YouTube по большому количеству пунктов. В их числе Клименко назвал доверие рекламодателей, репутацию, долгое нахождение на рынке и выплаты блогерам.