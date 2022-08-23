VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»

На трех линиях метро Москвы обновят около 1 тысячи турникетов Еще два обновленных центра госуслуг открылись в столице В Подмосковье стартовала программа стандартизации стационаров 27 августа в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет день открытых дверей Облачно с прояснениями, без осадков и до +32 ожидается в Москве