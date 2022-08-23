VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»

Компания VK приобретает сервис доставки Delivery Club и в дальнейшем передаст его «Яндексу». Об этом сообщает пресс-служба VK.

СМИ: VK и «Сбер» начали переговоры о продаже Delivery Club

Как отметили в компании, VK консолидирует Delivery Club в ходе реструктуризации совместного со «Сбером» «О2О холдинга».

«Согласно условиям VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club», — говорится в заявлении организации.

Компании подписали обязывающие документы по сделке, закрыть ее планируется до конца года после получения ряда регуляторных одобрений.

В VK добавили, что предприятие выйдет из состава участников «О2О холдинга», однако останется стратегическим партнером «Сбера». Компании продолжат сотрудничать «в различных направлениях».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбербанкЯндекскомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры