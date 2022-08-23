VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»
Компания VK приобретает сервис доставки Delivery Club и в дальнейшем передаст его «Яндексу». Об этом сообщает пресс-служба VK.
Как отметили в компании, VK консолидирует Delivery Club в ходе реструктуризации совместного со «Сбером» «О2О холдинга».
«Согласно условиям VK станет собственником контентных платформ "Дзен" и "Новости" и передаст "Яндексу" сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club», — говорится в заявлении организации.
Компании подписали обязывающие документы по сделке, закрыть ее планируется до конца года после получения ряда регуляторных одобрений.
В VK добавили, что предприятие выйдет из состава участников «О2О холдинга», однако останется стратегическим партнером «Сбера». Компании продолжат сотрудничать «в различных направлениях».
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