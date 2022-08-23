«Токсичная ниша»: Сунгоркин объяснил, зачем «Яндекс» отказался от новостей

Ранее стало известно, что VK консолидирует Delivery Club в ходе реструктуризации совместного со «Сбером» «О2О холдинга». Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке еды. Сделку хотят закрыть до конца 2022 года. Сунгоркин назвал логичным выход «Яндекса» из новостного бизнеса.

«Безусловно, ограничения в новостях после 24 февраля существуют. Они распространялись и на «Яндекс», при этом, мое оценочное суждение, компания пыталась лавировать, ставила на первую страницу сайта ссылки на оппозиционные ресурсы. «Яндекс», думаю, этим сильно тяготился. Новости становятся специфическим бизнесом, а для международной компании, у которой главные акционеры находятся в Израиле, еще и токсичной нишей. Поэтому выход из новостного бизнеса логичен. Теперь они сориентируются на различных сервисах, в том числе и за рубежом. Все происходящее в логике бизнеса. Сервисы к политике не пришьешь, и они будут их развивать здесь, а также за рубежом. А VK ближе российской власти», - сказал Сунгоркин.