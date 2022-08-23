«Токсичная ниша»: Сунгоркин объяснил, зачем «Яндекс» отказался от новостей

Сервисы к политике не пришьешь, поэтому «Яндекс» будет развивать их в России, а также за рубежом, сказал НСН медиаменеджер Владимир Сунгоркин. 

«Яндекс» позиционирует себя международной компанией, а новости становятся специфичным бизнесом и для них это токсичная ниша. Сервисы к политике не пришьешь, поэтому «Яндекс» будет развивать их в России, а также за рубежом, заявил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости»

Ранее стало известно, что VK консолидирует Delivery Club в ходе реструктуризации совместного со «Сбером» «О2О холдинга». Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке еды. Сделку хотят закрыть до конца 2022 года. Сунгоркин назвал логичным выход «Яндекса» из новостного бизнеса.

«Безусловно, ограничения в новостях после 24 февраля существуют. Они распространялись и на «Яндекс», при этом, мое оценочное суждение, компания пыталась лавировать, ставила на первую страницу сайта ссылки на оппозиционные ресурсы. «Яндекс», думаю, этим сильно тяготился. Новости становятся специфическим бизнесом, а для международной компании, у которой главные акционеры находятся в Израиле, еще и токсичной нишей. Поэтому выход из новостного бизнеса логичен. Теперь они сориентируются на различных сервисах, в том числе и за рубежом. Все происходящее в логике бизнеса. Сервисы к политике не пришьешь, и они будут их развивать здесь, а также за рубежом. А VK ближе российской власти», - сказал Сунгоркин.

«Раздражает депутатов?» Клименко поддержал «Яндекс» и VK в борьбе за рекомендации для пользователей

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в разговоре с «Радиоточка НСН» заявил, что «Яндекс» всегда имел государственную поддержку.

«Это большая ошибка (отказ от платформ «Новости» и «Дзен», - прим. НСН). Я особо за «Яндексом» не следил, но, считаю, что компания всегда имела государственную поддержку и государственное значение. Никакого отношения к супер-частному бизнесу компания не имела», - сказал Гусев.

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, владелец компании LiveInternet Герман Клименко в беседе с НСН заявил, что «Яндексу» еще 5 лет назад надо было отказаться от платформы «Новости». По его словам, у компании всегда были проблемы с комьюнити, а с сервисами – очень хорошо.

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ФОТО: РИА Новости/Евгения Новоженина
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