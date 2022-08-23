«Перетрясли активы»: Клименко назвал причины обмена платформами между VK и «Яндекс»
«Яндексу» еще 5 лет назад надо было отказаться от платформы «Новости», сказал НСН владелец компании LiveInternet Герман Клименко.
Приобретение VK сервиса доставки Delivery Club и дальнейшая его передача «Яндексу» в обмен на платформы «Новости» и «Дзен» выглядит логичной и понятной. Компании перетрясли свои активы, взяли то, что им не нужно, и обменяли, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что VK консолидирует Delivery Club в ходе реструктуризации совместного со «Сбером» «О2О холдинга». Согласно условиям, VK станет собственником контентных платформ «Дзен» и «Новости» и передаст «Яндексу» сервис по доставке еды. Закрыть сделку хотят до конца года. Клименко убежден, что эта сделка пойдет на пользу двум компаниям.
«Компании поменяли убытки, перетрясли свои активы, взяли то, что им не нужно, и обменяли. В этом плане, мне кажется, очень все логично и понятно. «Яндекс», решая эту задачу, становится нормальной сервисной компанией с прекрасным поиском, маркетом, такси, а теперь еще и доставкой. У компании всегда все было хорошо с этими направлениями, а с комьюнити не очень. У VK с новостями всегда было хорошо. Я не припомню ни одного скандала, связанного с Mail.ru Group. Они прекрасно научились монетизировать эту историю, в чем Mail.ru Group сильно обвиняли. VK сейчас сосредоточен на ресурсах. Компания охотится за людьми, часовым потреблением, продвигает технологии push. Основная цель, чтобы люди как можно больше проводили времени у них», - сказал Клименко.
Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что «Яндексу» нужно было избавляться от платформы «Новости» еще пять лет назад.
«Идеально, если бы это произошло до специальной военной операции, еще лет пять назад. «Яндекс» всегда был на острие. К Mail.ru Group никто не предъявлял претензий по качеству новостей. «Яндекс», как раз на момент 24 февраля, заявил, что они готовы отдать «Новости» и «Дзен». Вызвано это было обвинениями, что компания работает на СВО и несет на себе какие-то политические смыслы, а в новостях сложно быть нейтральным. Если бы Яндекс избавился от новостей 4-5 лет назад, то никаких санкций по отношению к ним не было», - резюмировал Клименко.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям. По его словам, сегодня, когда рестораны запустили свои доставки и имеют собственные приложения, для них не так важно количество агрегаторов.
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