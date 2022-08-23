«Перетрясли активы»: Клименко назвал причины обмена платформами между VK и «Яндекс»

Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что «Яндексу» нужно было избавляться от платформы «Новости» еще пять лет назад.

«Идеально, если бы это произошло до специальной военной операции, еще лет пять назад. «Яндекс» всегда был на острие. К Mail.ru Group никто не предъявлял претензий по качеству новостей. «Яндекс», как раз на момент 24 февраля, заявил, что они готовы отдать «Новости» и «Дзен». Вызвано это было обвинениями, что компания работает на СВО и несет на себе какие-то политические смыслы, а в новостях сложно быть нейтральным. Если бы Яндекс избавился от новостей 4-5 лет назад, то никаких санкций по отношению к ним не было», - резюмировал Клименко.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в эфире НСН заявил, что объединение Delivery Club и «Яндекс Еды» в единого агрегатора доставки еды вполне возможно и не нанесет ущерба ресторанам и покупателям. По его словам, сегодня, когда рестораны запустили свои доставки и имеют собственные приложения, для них не так важно количество агрегаторов.

