«Это невыносимо!»: В Солнечногорске и Воскресенске мерзнут целые микрорайоны

За первые девять дней Нового года социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил более тридцати обращений от россиян, оставшихся в морозы без отопления и электричества.

Сигналы бедствия пришли к нам из Долгопрудного, Апрелевки, Раменского, Красного Села, Ярославской и Владимирской областей, а также других регионов страны. В Воскресенске остался без отопления микрорайон Лопатинский, похожая история произошла и в подмосковном Солнечногорске.

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Жители солнечногорского микрорайона «Выстрел», а это более 7 тысяч человек, с октября пытались обратить внимание властей на проблемы со старой котельной, однако реакции не последовало, а на фоне аномальных морозов проблема выстрелила. 31 декабря люди остались без отопления, света и воды, и до сих пор мерзнут в леденеющих квартирах.

«Хоть сейчас и потеплело, в дальней комнате, в которой мы пока не живем, - вынуждены были переселить ребенка к бабушке, - на данный момент там плюс 15. Все, кто живет на "Выстреле", подтвердят эту информацию: как начался отопительный сезон, было более-менее тепло, как началось в октябре похолодание, в квартире начало свежеть, а когда наступили настоящие зимние морозы, мы начали бить тревогу и требовали введение режима ЧС. На данный момент школы закрыты, 31 декабря мы остались полностью без света, без отопления и без какой-либо воды, воды не было вообще. Проживать в квартирах было невозможно. У кого была возможность, тот уехал, а кто-то остался один на один с проблемой. Люди начали застревать в лифтах. Весь "Выстрел" страдает на данный момент, кто-то больше, кто-то меньше. Котельная не выдает нужного давления. Она работает в штатном режиме, все прекрасно, как пишет администрация, но, к сожалению, давления не хватает, чтобы это тепло доходило выше третьего этажа. Теплосеть изношена на 90%. Если первые этажи еще могут как-то обогреваться, пятые уже без тепла и давления не хватает даже на воду», - рассказала НСН местная жительница Анастасия Фомина.

По ее словам, проблемы с котельной ударили и по школе с детсадом.

«Это просто невыносимо. Я не знаю, как они будут обогревать школу. Сегодня мы на дистанте, детские сады перевели в другие, сделали дежурные группы. А как за сутки решать проблему со школой, я без понятия, у меня уже мысли переводить ребенка в другую школу, потому что из старухи молодуху не сделаешь, 6-я гимназия и 19-й садик запитаны от этой котельной. Весь осенний период почти весь город был перекопан, в морозы тоже проводились какие-то ремонтные работы, но сейчас это просто невыносимо. Какую бы улицу я не назвала, везде есть какие-то проблемы, но вот с "Выстрелом" сейчас это стало очень сильно и громко, потому что отключения электричества по пять раз в день – это уже норма», - возмутилась собеседница НСН.

Мы переадресовали ее вопросы местным властям и главе министерства строительства и ЖКХ России.

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Другое обращение пришло нам от жителей Малаховки и соседних поселков. Там в летнем парке уже более 30 лет находится конюшня, обитатели которой радуют малышей. Однако сейчас парк решили реконструировать, здание конюшни снести, а лошадей отправить на все четыре стороны, не подумав ни о судьбе животных, ни о детях, для которых лошадки и пони были любимым развлечением.

«Там есть летний парк и за ним уже 34 года существует конюшня, туда детки ходят заниматься. Начальник конюшни занимается бесплатно с детишками-инвалидами, детишки из многодетных семей тоже ходят, бесплатно занимаются, а сейчас какая-то реконструкция парка, конюшню хотят полностью ликвидировать и просто продлить туда парк. Мы с местными жителями хотим сохранить эту конюшню, потому что это и достопримечательность, и лошадей этих некуда девать, плюс это какой-никакой спорт для детей, потому что ничего нет в округе. Туда все ходят, поселки все небольшие, после Малаховки Красково идет, из Удельной туда тоже приезжали детишки, не только местные. Там сейчас остались три больших лошади, два ослика и один пони. Ей сказали, чтобы до марта их следа не было. Куда хотите переезжайте, перевозите свои силами. Но это не такой бизнес, чтобы у них на это были средства. Люди подписываются, хотят помочь и некоторые даже вплоть до того, что мы "грудью встанем, не отдадим лошадей"», - рассказала НСН жительница Малаховки Виктория Батрак.

Мы попросили разобраться в этом вопросе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который всегда оперативно отвечает на запросы НСН.

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