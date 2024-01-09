«Надеялись на авось!»: В Госдуме назвали причины аварий в подмосковных котельных
В отключении отопления и горячей воды в Московской области виноваты органы местного самоуправления, сказала НСН Светлана Разворотнева.
В авариях в Подмосковье, из-за которых жители региона остались без тепла в морозную погоду, виновны органы местного самоуправления, однако следует заниматься не поиском виноватых, а ремонтом коммуникаций. Об этом НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее президент России Владимир Путин «заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение», сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что по итогам доклада главе МЧС и «Россетям» были даны поручения. Кроме того, в Следственном комитете России сообщили о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», где находилась котельная, оставившая без тепла подмосковный Климовск. Разворотнева пояснила, кто виноват в сложившейся ситуации.
«131-ФЗ прямо говорит о том, что за обеспечение населения теплом, водой, электроэнергией, газом и так далее отвечают органы местного самоуправления. Несмотря на то, что в Климовске частная котельная, у органов местного самоуправления есть инструменты, главный из которых — паспорт готовности к зиме. Если следствие выяснит, что представители ресурсоснабжающей организации ненадлежащим образом эксплуатировали котельную, не сделали все необходимое для предоставления качественной услуги, то они будут объявлены ответственными», — сказала Разворотнева.
При этом собеседница НСН отметила, что поиски виноватых проблему не решат.
«Проблема заключается в высоком износе (40% коммунальной инфраструктуры необходимо срочно реконструировать или полностью менять), в длительном отсутствии нормальных ремонтов и нехватке средств на эти ремонты. Правда, в последнее время ситуация меняется: из федерального бюджета, из Фонда национального благосостояния, из других источников федерального уровня начали поступать средства на софинансирование для решения этих проблем. Однако регионы к этому оказались не готовы — объем освоения средств за прошлые годы был достаточно низким. Все долго надеялись на авось, пользовались той инфраструктурой, которая была создана в советские времена и уже очень сильно изношена. К тому же, несмотря на то, что именно муниципалитеты заключают концессионные соглашения, в том числе и по строительству новых котельных, у них нет ни средств, ни навыка общения с инвесторами. Конечно, такая работа ведется на региональном уровне, регион должен более активно участвовать в этих процессах», — добавила депутат.
Парламентарий рассказала, что нужно предпринять для того, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.
«Прежде всего, нужно перестраивать всю эту устаревшую систему. Недавно Счетная палата выявила недостаточную эффективность системы управления. Все полномочия по развитию системы теплоснабжения распределены между разными министерствами и органами власти разного уровня. Органы власти вместо того, чтобы действительно работать на опережение, фактически своими деньгами поддерживают неэффективную структуру. Насколько я понимаю, в Климовске заводская котельная, от которой топились несколько домов. Таких ситуаций много, часто предприятия перестают работать, остаются огромные котельные. Содержать их очень дорого, людям такие счета выставлять нельзя, и эти выпадающие доходы софинансируются из средств бюджета. Получается, что огромное количество бюджетных денег тратится на поддержание неэффективной инфраструктуры. Если деньги пустить на модернизацию, на строительство новых котельных, модульных или современных небольших, ситуация бы серьезно поменялась», — подчеркнула собеседница НСН.
В заключение Разворотнева указала на то, что 40% коммунальной инфраструктуры непригодны для эксплуатации.
«Более-менее нормальная ситуация разве что в Москве. Допускаю, что в Подмосковье положение усугубляется интенсивным жилищным строительством. Часто градостроительные планы не синхронизируются с планами развития коммунальной инфраструктуры. Буквально перед Новым годом мы приняли поправки в закон о комплексном развитии территорий, предусматривающие синхронизацию схем тепло- и водоснабжения и генплана, однако это дело будущего. Эта синхронизация не означает, что будет всегда прописываться ответственность за строительство такой инфраструктуры. К тому же, многие муниципалитеты перед отопительным сезоном, подписывая паспорта готовности к зиме, из-за износа коммуникаций стоят перед непростым выбором: если паспорт не подписывать, то люди останутся без тепла. Если подписывать, остается сидеть и молиться, чтобы все обошлось», — подытожила она.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что аварии, подобные той, что произошла в Подольске, могут повториться из-за аномальных морозов. Он отметил, что все службы работают в авральном режиме днем и ночью.
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