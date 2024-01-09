«Очковтирательство и взятки»: Названы причины коммунальных аварий в Подмосковье
Паспорта готовности к отопительному сезону носят сугубо формальный характер, их подписывают, не глядя, рассказал в эфире НСН Константин Крохин.
Причиной крупных коммунальных аварий в Московской области стали взятки, которые брали представители местных администраций и жилищных инспекций за подпись в документах о готовности к отопительному сезону, заявил председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Константин Крохин в интервью НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заслушал доклад губернатора Московской области Андрея Воробьева о положении дел в районах, где нарушено электро- и теплоснабжение. По итогам доклада главе МЧС и «Россетям» были даны поручения. Между тем Следственный комитет на фоне коммунального коллапса в Подольске задержал замглавы администрации городского округа, а также гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» и начальника заводской котельной, на которую запитаны оставшиеся без тепла дома.
«Это управленческая проблема. В данном случае, то, что следствие идет по пути задержания для уголовного расследования замглавы администрации Подольска, это правильное направление. Дело в том, что не только в Подмосковье есть проблема очковтирательства. Практически подготовка к зиме из-за паспортной готовности носит сугубо формальный характер. Его подписывают руководитель администрации, который курирует направление ЖКХ, руководство жилищной инспекции, владелец сети или котельной и управляющая организация жилого здания. Формально они все подписывают, но реально за этим стоит отсутствие контроля или явное нарушение технологических правил», - сказал Крохин.
Он отметил, что представители подмосковных администраций подписывают документы о готовности к зимнему сезону «не глядя» за взятки. По словам Крохина, это системная проблема для всего Подмосковья.
«Например, когда необходимо проверять давление опрессовкой трубы… Дается повышенное давление летом, когда отключается горячая вода на десять дней. Это делается для того, чтобы проверить все трубопроводы под большим давлением, чтобы зимой не случалось больших аварий. В последние годы этот контроль превратился в формальную процедуру, а в некоторых случаях это просто взятки. То есть представителям местных администраций предлагаются взятки и они подписывают документы, не глядя… Или зная о плачевном состоянии труб. Мы увидели воочию, как это работает в Московской области. Проблема не только Климовска и Подольска, это проблема Балашихи, Электростали, Химок, Сходни, Лобни, Раменского и так далее. Это системная проблема», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Крохин подчеркнул, что из-за административной реформы Подмосковья в некоторых городах «на местах» не стало местных депутатов, которые могли бы оперативно отреагировать на аварии.
«Помимо ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками на местах, это еще и те города, которые подверглись административной реформе в Московской области, которая заключалась в объединении городов и сельских районов… У нас же теперь Одинцово или Красногорск это не только город, но и район. Это делалось для того, чтобы концентрировать финансовые ресурсы и поменять руководство. На месте в городах по сути не стало местного управления и местных депутатов. Система самоуправления настолько изменилась, что на месте не оказалось власти. И когда вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин говорит, что мы сутки были в неведении о том, что произошло в Климовске, он говорит правду», - добавил Крохин.
Ранее, 9 января, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в авариях в Подмосковье, из-за которых жители региона остались без тепла в морозную погоду, виновны органы местного самоуправления. Однако, указала она, следует заниматься не поиском виноватых, а ремонтом коммуникаций, передает «Радиоточка НСН».
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