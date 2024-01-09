«Очковтирательство и взятки»: Названы причины коммунальных аварий в Подмосковье

«Это управленческая проблема. В данном случае, то, что следствие идет по пути задержания для уголовного расследования замглавы администрации Подольска, это правильное направление. Дело в том, что не только в Подмосковье есть проблема очковтирательства. Практически подготовка к зиме из-за паспортной готовности носит сугубо формальный характер. Его подписывают руководитель администрации, который курирует направление ЖКХ, руководство жилищной инспекции, владелец сети или котельной и управляющая организация жилого здания. Формально они все подписывают, но реально за этим стоит отсутствие контроля или явное нарушение технологических правил», - сказал Крохин.

Он отметил, что представители подмосковных администраций подписывают документы о готовности к зимнему сезону «не глядя» за взятки. По словам Крохина, это системная проблема для всего Подмосковья.

«Например, когда необходимо проверять давление опрессовкой трубы… Дается повышенное давление летом, когда отключается горячая вода на десять дней. Это делается для того, чтобы проверить все трубопроводы под большим давлением, чтобы зимой не случалось больших аварий. В последние годы этот контроль превратился в формальную процедуру, а в некоторых случаях это просто взятки. То есть представителям местных администраций предлагаются взятки и они подписывают документы, не глядя… Или зная о плачевном состоянии труб. Мы увидели воочию, как это работает в Московской области. Проблема не только Климовска и Подольска, это проблема Балашихи, Электростали, Химок, Сходни, Лобни, Раменского и так далее. Это системная проблема», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Крохин подчеркнул, что из-за административной реформы Подмосковья в некоторых городах «на местах» не стало местных депутатов, которые могли бы оперативно отреагировать на аварии.