Информационный террор! Онищенко объяснил COVID-диссидентство в правительстве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, как принимались решения в начале пандемии.
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила, что в правительстве РФ были COVID-диссиденты. Голикова отметила, что некоторые члены кабмина либо не верили в существование коронавируса, либо считали проблему преувеличенной, однако сейчас в правительстве таких людей «уже нет».
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, что решения в начале пандемии принимались во многом под информационным давлением.
«Информационный террор преобладал над реальностью и эпидемической картиной при принятии решений в правительстве, и не только в России, а везде. В некоторой степени это продолжается и сейчас», - сказал Онищенко.
Он отметил, что фактически эпидемический процесс в России развивался только в Москве, но при этом решения о закрытии предприятий принимались по всей стране, а не только в столице и в ближнем Подмосковье.
«Вот это было неправильно», - отметил он, добавив, что мероприятия по ограничению перемещений людей можно было провести с меньшим ущербом для экономики.
«Все шли в рамках заданных параметров, которые исповедовала Всемирная организация здравоохранения», - напомнил депутат. Он также рассказал, что, несмотря на это, реализм и адекватность принимаемых решений должна присутствовать всегда.
«Само понятие ковид-диссиденства отсутствует, это литературный прием, фигура речи, как волны пандемии, первая, вторая. Эти термины не относятся к эпидемическому процессу, к эпидемиологии как науке», - добавил Онищенко.
Ранее Онищенко в эфире НСН назвал условия, которые усложнят работу по созданию вакцины от коронавируса, если он мутирует.
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