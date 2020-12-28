Информационный террор! Онищенко объяснил COVID-диссидентство в правительстве

«Информационный террор преобладал над реальностью и эпидемической картиной при принятии решений в правительстве, и не только в России, а везде. В некоторой степени это продолжается и сейчас», - сказал Онищенко.

Он отметил, что фактически эпидемический процесс в России развивался только в Москве, но при этом решения о закрытии предприятий принимались по всей стране, а не только в столице и в ближнем Подмосковье.

«Вот это было неправильно», - отметил он, добавив, что мероприятия по ограничению перемещений людей можно было провести с меньшим ущербом для экономики.