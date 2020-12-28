Информационный террор! Онищенко объяснил COVID-диссидентство в правительстве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, как принимались решения в начале пандемии.

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила, что в правительстве РФ были COVID-диссиденты. Голикова отметила, что некоторые члены кабмина либо не верили в существование коронавируса, либо считали проблему преувеличенной, однако сейчас в правительстве таких людей «уже нет».

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, что решения в начале пандемии принимались во многом под информационным давлением.

«Истерию нагнетают!» Вирусолог назвал бессмысленным закрытие авиасообщения

«Информационный террор преобладал над реальностью и эпидемической картиной при принятии решений в правительстве, и не только в России, а везде. В некоторой степени это продолжается и сейчас», - сказал Онищенко.

Он отметил, что фактически эпидемический процесс в России развивался только в Москве, но при этом решения о закрытии предприятий принимались по всей стране, а не только в столице и в ближнем Подмосковье.

«Вот это было неправильно», - отметил он, добавив, что мероприятия по ограничению перемещений людей можно было провести с меньшим ущербом для экономики.

Голикова рассказала об отсутствии COVID-диссидентов в правительстве

«Все шли в рамках заданных параметров, которые исповедовала Всемирная организация здравоохранения», - напомнил депутат. Он также рассказал, что, несмотря на это, реализм и адекватность принимаемых решений должна присутствовать всегда.

«Само понятие ковид-диссиденства отсутствует, это литературный прием, фигура речи, как волны пандемии, первая, вторая. Эти термины не относятся к эпидемическому процессу, к эпидемиологии как науке», - добавил Онищенко.

Ранее Онищенко в эфире НСН назвал условия, которые усложнят работу по созданию вакцины от коронавируса, если он мутирует.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоКоронавирусПандемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры