Голикова рассказала об отсутствии COVID-диссидентов в правительстве

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила, что в правительстве РФ были COVID-диссиденты.

Отвечая на вопрос ведущего Голикова добавила, что некоторые члены кабмина либо не верили в существование коронавируса, либо считали проблему преувеличенной, однако сейчас в правительстве таких людей «уже нет».

Ранее президент России Владимир Путин по итогам большой ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что COVID-диссидентом можно быть, пока не заболел сам.

«Разумеется, усталость нарастает. Но в общем люди понимают и видят, что происходит», - отметил президент, добавив, что резкого роста заболеваемости в стране нет и ситуация вышла «на полку».