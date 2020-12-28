Голикова рассказала об отсутствии COVID-диссидентов в правительстве
Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила, что в правительстве РФ были COVID-диссиденты.
Отвечая на вопрос ведущего Голикова добавила, что некоторые члены кабмина либо не верили в существование коронавируса, либо считали проблему преувеличенной, однако сейчас в правительстве таких людей «уже нет».
Ранее президент России Владимир Путин по итогам большой ежегодной пресс-конференции выразил мнение, что COVID-диссидентом можно быть, пока не заболел сам.
«Разумеется, усталость нарастает. Но в общем люди понимают и видят, что происходит», - отметил президент, добавив, что резкого роста заболеваемости в стране нет и ситуация вышла «на полку».
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