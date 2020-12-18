«Истерию нагнетают!» Вирусолог назвал бессмысленным закрытие авиасообщения
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи в эфире НСН рассказал, нужны ли ограничения на авиасообщение с другими странами на фоне ситуации с пандемией коронавируса.
Только три страны из 16, с которыми Россия возобновила авиасообщение, соответствуют по эпидемиологической обстановке всем критериям Роспотребнадзора. Это Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия, где обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии COVID-19. Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения, показатель заболеваемости коронавирусом за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, что ограничения на авиасообщение с другими странами в нынешней ситуации уже бессмысленны.
«В России уже и так ситуация с коронавирусом не очень и потому опасаться на этом фоне завозных случаев не стоит», - сказал Ершов.
Он согласен с тем, что коронавирус в Россию изначально завезли туристы, но в нынешней ситуации, когда в день тестами определяют почти по 30 тысяч новых случаев заражения, опасаться привоза вируса из-за рубежа не стоит.
По мнению Ершова, вокруг коронавируса нагнетают истерию, которая совершенно неадекватна степени опасности заболевания.
«Людей загоняют в панику. Массовый невроз и истерия – самое страшное последствие этой пандемии. Это производит очень тяжелое впечатление, потому что цифры статистики по коронавирусу скорее успокаивают, чем пугают», - отметил вирусолог.
Он считает, что из-за пандемии изменилась психика людей. При этом вирусолог поставил под сомнение и саму статистику по заболеваемости коронавирусом, ведь 50% анализов берутся неправильно.
Ершов подчеркнул, что эпидемия не кончилась. «По нашей статистике, она растет. На этом фоне людям внушают идею осторожности, что правильно. Вспомните, полгода назад выявление 10 тысяч зараженных в день считалось ужасом, а сегодня почти 30 тысяч находят», - напомнил эксперт.
При этом вирусолог ставит под сомнение необходимость локдаунов. «В Белоруссии и Швеции ничего не вводили, в России все вводили. Цифры заболеваемости и смертности одни те же», - обратил внимание Ершов.
В то же время он высоко оценил предпринятые меры по ограничению перемещения людей в Москве. Они, по его словам, сильно снизили распространение инфекции. «Но это один раз получается. Насчет второго раза – это очень сомнительно. Ведь 90% людей не болеют – молодые, дети. Болеют доли процента, а паника создается большая», - резюмировал Ершов, обвинив СМИ в нагнетании панических настроений.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 26 509 новых случаев COVID-19. Число выздоровевших почти равно количеству зараженных - 26 490. Скончались 596 пациентов с коронавирусом.
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