Инфляция и вакцинация. Над чем Путин велел работать депутатам

Президент России Владимир Путин провел первую встречу с депутатами Государственной Думы восьмого созыва в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Он очертил новоизбраннным депутатам круг основных задач, которые им необходимо решить, и обозначил приоритеты деятельности Госдумы на несколько ближайших лет.

Основной проблемой остаются низкие доходы миллионов российских граждан, заявил президент. Путин назвал бедность «угрозой для стабильного развития и для демографического будущего». Он рассказал о разработке правительством очередного комплекса мер поддержки граждан. Президент заявил, что это останется основным приоритетом для всей Госдумы.

«Базовая задача – это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны», - подчеркнул Путин.

Путин перечислил три статьи федерального бюджета, который предстоит одобрить Госдуме. В него войдут социальная политика с бюджетом 41,5 триллиона рублей, экономическое развитие – на него выделят 15,1 триллиона рублей и здравоохранение с бюджетом 10,9 триллиона рублей.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявлял, что государство может решить проблему с бедностью в России за месяц, потратив на это 1-1,5 триллиона рублей.

«Эту проблему можно победить за месяц, если захотеть. Нужно просто компенсировать людям дефицит доходов, надо гарантировать людям право на жизнь и реальный прожиточный минимум. Вот и все. Деньги для этого есть. В федеральном бюджете более 17 триллионов рублей валяются без движения», - отметил экономист.

Также Путин предложил увеличить поддержку семьям с детьми от «момента, когда будущая мама еще только ждет появления малыша, и вплоть до окончания ребенком школы». Кроме того, с 2022 года он предложил индексировать материнский капитал и другие соцвыплаты на величину фактической, а не прогнозной инфляции. По словам президента, в ближайшие три года около 41,5 триллиона рублей будет выделено на социальную поддержку россиян.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не смешивать ежегодные выплаты на подготовку детей к школе и материнский капитал.

«Материнский капитал – завоевание всех общественников. Эти деньги должны идти на улучшение жилищных условий, на другие нужды. Мы против того, чтобы выкорчевать деньги [на другие выплаты] из материнского капитала», - подчеркнул Облонский.

Путин подтвердил, что инфляция в России превысила прогнозные 7,4%, и напомнил, что государство должно помогать населению в этих условиях. Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко заявлял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что товарная инфляция в России до конца года составит 27%.

«Инфляцию надо считать комплексно, в первую очередь нужно включать товарную инфляцию, которая шкалит уже за все разумные пределы. Она у нас по этому году будет в районе 27-32 процентов», - отметил Потапенко.

На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва глава государства также коснулся темы пандемии. Путин напомнил, что для борьбы с инфекцией следует наращивать темпы вакцинации, которая может спасти людей от инфицирования и тяжёлого течения болезни.

«Без всяких окликов административных нужно настойчиво и терпеливо работать с людьми, разъяснять им все преимущества, связанные с профилактикой этой опасной болезни. Я прошу вас [депутатов] принять самое активное участие в этой работе... Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям», - подчеркнул Путин.

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что во вторник, 12 октября в России установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса. Так, за сутки от последствий заболевания умерли 973 человека.

