Власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку россиян
Около 41,5 триллиона рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.
По его словам, социальная политика является «крупнейшей» бюджетной статьей, включает в себя поддержку семей с детьми и людей старшего поколения.
Также глава государства отметил важность проблем в сфере здравоохранения, образования и жилищной политики.
Выступая перед депутатами, глава государства также отметил, что низкие доходы миллионов граждан являются главным врагом российского общества.
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