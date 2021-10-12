Власти направят около 41,5 трлн рублей на соцподдержку россиян

Около 41,5 триллиона рублей будет направлено на социальную поддержку граждан в ближайшие три года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва.

По его словам, социальная политика является «крупнейшей» бюджетной статьей, включает в себя поддержку семей с детьми и людей старшего поколения.

Также глава государства отметил важность проблем в сфере здравоохранения, образования и жилищной политики.

Выступая перед депутатами, глава государства также отметил, что низкие доходы миллионов граждан являются главным врагом российского общества.

