«Шкалит за все пределы». Потапенко предрек инфляцию в 27% до конца года

При этом цифру в 27% он назвал довольно «бюджетной», так как существуют сферы, где рост цен гораздо выше.

«Я сейчас промолчу про галопирующий рост цен на стройматериалы - где-то 300%. У нас ведь люди иногда ремонтируют квартиры, клеят обои. И это норма, а не из разряда каких-то сверхпотреблений», - отметил экономист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заверил, что власти «амортизируют» инфляцию. Но Потапенко уверен, что эта «амортизация» будет не для всех.

«Верить Пескову можно. В целом в бюджете стало средств больше. Они, конечно, амортизируют инфляцию, но только себе. Если не учитывать, что у холопов средств все меньше, а у бояр все «амортизационно» хорошо, то Пескову можно только аплодировать. Проблема в том, что в класс холопов входят 140 миллионов человек», - заключил Потапенко.

Ранее Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи.

При этом министр отметил, что, несмотря на рост инфляции, макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен, в том числе министерство ожидает замедления годовой инфляции в РФ до 4% к концу 2022 года.