«Шкалит за все пределы». Потапенко предрек инфляцию в 27% до конца года
Экономист объяснил разницу между своим и официальным прогнозом и призвал не надеяться на «амортизационные меры» от государства.
Товарная инфляция до конца года составит 27%, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что годовая инфляция в России сейчас находится «вблизи пика» и составляет около 7,5%. Потапенко объяснил, что глава ведомства говорит о так называемой монетарной инфляции, при том, что гораздо правильнее было бы говорить о товарной инфляции.
«Инфляцию надо считать комплексно, в первую очередь нужно включать товарную инфляцию, которая шкалит уже за все разумные пределы. Она у нас по этому году будет в районе 27-32 процентов. Просто надо взять реальную стоимость полной корзины того, что покупает наш «среднеарифметический» россиянин, и вот это будет честная инфляция. А все остальное – так называемая монетарная инфляция. Это, конечно, прекрасно и удивительно. Только, к сожалению, граждане никогда ее в своих карманах не ощущали, не видели и не увидят», - заявил Потапенко.
При этом цифру в 27% он назвал довольно «бюджетной», так как существуют сферы, где рост цен гораздо выше.
«Я сейчас промолчу про галопирующий рост цен на стройматериалы - где-то 300%. У нас ведь люди иногда ремонтируют квартиры, клеят обои. И это норма, а не из разряда каких-то сверхпотреблений», - отметил экономист.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заверил, что власти «амортизируют» инфляцию. Но Потапенко уверен, что эта «амортизация» будет не для всех.
«Верить Пескову можно. В целом в бюджете стало средств больше. Они, конечно, амортизируют инфляцию, но только себе. Если не учитывать, что у холопов средств все меньше, а у бояр все «амортизационно» хорошо, то Пескову можно только аплодировать. Проблема в том, что в класс холопов входят 140 миллионов человек», - заключил Потапенко.
Ранее Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи.
При этом министр отметил, что, несмотря на рост инфляции, макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен, в том числе министерство ожидает замедления годовой инфляции в РФ до 4% к концу 2022 года.
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