Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что во многих регионах страны фиксируется рост заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва глава государства отметил, что для борьбы с инфекцией следует наращивать темпы вакцинации, которая может спасти людей от инфицирования и тяжёлого течения болезни.
Российский лидер призвал парламентариев активно и терпеливо объяснять россиянам необходимость сделать прививку от коронавируса.
«Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе... Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям», - подчеркнул Путин.
Ранее президент России заявил, что главным врагом стабильного развития страны являются низкие доходы граждан, сообщает RT.
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