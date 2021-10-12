Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что во многих регионах страны фиксируется рост заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

На встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва глава государства отметил, что для борьбы с инфекцией следует наращивать темпы вакцинации, которая может спасти людей от инфицирования и тяжёлого течения болезни.

Российский лидер призвал парламентариев активно и терпеливо объяснять россиянам необходимость сделать прививку от коронавируса.

«Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе... Люди вам доверяют и прислушиваются к советам и рекомендациям», - подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что главным врагом стабильного развития страны являются низкие доходы граждан, сообщает RT.

