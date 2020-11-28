Инфекционист дала рекомендации болеющим COVID-19 на дому

«Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал», — пояснила Мясникова .

По ее словам, соблюдение прон-позиции повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы, отмечает Газета.ru.

Также эксперт рекомендовала выполнять дыхательную гимнастику, избегать больших физнагрузок и как можно больше отдыхать.

Ранее Академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.

«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.

