Инфекционист дала рекомендации болеющим COVID-19 на дому
Следовать советам врача, много пить и следить за насыщаемостью крови кислородом – главные рекомендации, которые дала больным на домашнем лечении врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.
Точное следованием назначениям врача, обильное питье, употребление фруктов, богатых витамином С будут способствовать выздоровлению. Также рекомендуется как можно больше лежать на животе, чтобы насытить кровь кислородом.
«Когда человек лежит на спине, у него уменьшается дыхательный объем легких. Идеальное положение — это лежа на животе. Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал», — пояснила Мясникова .
По ее словам, соблюдение прон-позиции повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы, отмечает Газета.ru.
Также эксперт рекомендовала выполнять дыхательную гимнастику, избегать больших физнагрузок и как можно больше отдыхать.
Ранее Академик РАН, депутат Госдумы, экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что вовсе не нужно вакцинировать всё население страны.
«Я не согласен с тем, что нужно всех вакцинировать. Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса. Но это все равно массовая вакцинация, ведь одного старшего поколения у нас 20-30 миллионов человек», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- В Москве рассказали о трудоустройстве инвалидов и с людей в ОВЗ с помощью «Абилимпикс»
- Инфекционист дала рекомендации болеющим COVID-19 на дому
- Китайский зонд «Чанъэ-5» вывели на орбиту Луны
- В Варшаве начались протесты из-за возможного запрета абортов
- Трубоукладчик «Академик Черский» добрался до бухты на Куршской косы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru