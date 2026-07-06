СМИ: Более трети ретейлеров массовой одежды понесли убытки в 2025 году

Уточняется, что чистый убыток сети магазинов «Твое» за год вырос с 372,3 миллиона до 620,8 миллиона рублей при росте выручки до 17 миллиардов рублей.

Также компания «Август» (бренд Oodji) завершила 2025 год с убытком 819,2 миллиона рублей. При этом выручка снизилась с 6,7 миллиарда рублей до 5,6 миллиарда рублей. Для сравнения в 2024 году компания показала прибыль в 58 миллионов рублей.

Доля убыточных компаний в премиальном сегменте достигла 40%.

Ранее сообщалось, что в мае 2026 года Россия увеличила импорт одежды из Турции почти вдвое в годовом выражении, до $29,8 млн, напоминает «Радиоточка НСН».

