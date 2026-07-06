Песков: Путин и экс-глава Минобороны Иванов были близкими соратниками

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, они знали друг друга давно с профессиональной точки зрения и «были более чем сослуживцы». «И они были, можно сказать, близкими соратниками», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он назвал большой утратой для главы государства уход из жизни бывшего министра Минобороны.

Отмечается, что Путин и Иванов прошли долгий путь, а последний занимал весьма ответственные должности и трудился на каждом посту, не жалея себя.

Ранее Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Ивановым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

