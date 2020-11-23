Попова рассказала, в каком возрасте люди чаще всего заражаются коронавирусом
Работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет сейчас чаще других заражаются коронавирусом, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
"Максимальная заболеваемость регистрируется у лиц работоспособного возраста - от 30 до 64 лет, преимущественно работающих", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
В России в понедельник установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. За последние сутки выявлено 25 173 новых случая инфекции в 85 регионах.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала в связи с этим НСН, что не нужно драматизировать новое коронавирусное «достижение», так как рост выявленных случаев связан с изменением методики учета числа зараженных. На прошлой недели вышел приказ, который приравнивает к методам выявления не только тесты ПЦР, но и антигенные тесты и экспресс-мазки из носа. Раньше они не шли в статистику, а теперь идут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru