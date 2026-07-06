Медведев: У США нет права навязывать свою волю другим странам

По его словам, Вашингтон должен сначала разобраться с бардаком в своей стране. Российский политик задался вопросом, являются ли США, которым исполнилось 250 лет, примером для подражания или «империей зла».

«На мой взгляд, ни то ни другое. Но вот в чем едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других», — указал зампред. Отмечается, что малые, и большие государства способны сами разобраться со своими проблемами. При этом у американских властей нет права навязывать свою волю другим.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил снова «отправить в небытие» серп и молот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

