В России предложили ввести федеральную выплату за 50 лет брака

Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова направила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она также подчеркнула, что выплата предусматривает индексацию в зависимости от числа совместных лет жизни.

По словам Буцкой, подобная мера, способствующая укреплению института семьи, уже действует в отдельных регионах.

Ранее клинический, семейный психолог Оксана Белоконь рассказала НСН, что регулярный совместный досуг и общение поможет супругам сохранить интерес друг к другу и внесет в привычную семейную жизнь новизну.

