В России предложили ввести федеральную выплату за 50 лет брака
В России предложили ввести федеральную выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам, которые прожили в браке от 50 лет.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова направила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. Она также подчеркнула, что выплата предусматривает индексацию в зависимости от числа совместных лет жизни.
По словам Буцкой, подобная мера, способствующая укреплению института семьи, уже действует в отдельных регионах.
Ранее клинический, семейный психолог Оксана Белоконь рассказала НСН, что регулярный совместный досуг и общение поможет супругам сохранить интерес друг к другу и внесет в привычную семейную жизнь новизну.
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