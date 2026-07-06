СМИ: Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО
Американский лидер Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, где пройдет саммит НАТО, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на высокопоставленного американского чиновника. Трамп прибудет на саммит 7 июля. Другие подробности не раскрываются.
До этого стало известно, что Трамп и Зеленский встретятся на полях саммита в Анкаре. Глава США испытывает необходимость попытаться положить украинскому конфликту конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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