СМИ: Трамп планирует поговорить с Путиным после встречи с Зеленским на саммите НАТО

Американский лидер Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции, где пройдет саммит НАТО, сообщает Reuters.

СМИ: Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Агентство ссылается на высокопоставленного американского чиновника. Трамп прибудет на саммит 7 июля. Другие подробности не раскрываются.

До этого стало известно, что Трамп и Зеленский встретятся на полях саммита в Анкаре. Глава США испытывает необходимость попытаться положить украинскому конфликту конец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСШАДональд ТрампРоссияВладимир Путин

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