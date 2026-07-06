Названо количество выходных дней в России в 2027 году
6 июля 202606:36
Денис Постольский
Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщает РИА Новости.
Количество дней отдыха в предстоящем году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.
Ранее стало известно, что новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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