Названо количество выходных дней в России в 2027 году

Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщает РИА Новости.

Бессараб выступила против продления майских праздников за счет января

Количество дней отдыха в предстоящем году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.

Ранее стало известно, что новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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