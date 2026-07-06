В Калининграде пьяный водитель наехал на женщину с детьми, один ребенок погиб
В Калининграде водитель наехал на мать с двумя детьми, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В результате мальчик погиб на месте происшествия. Женщину с дочерью госпитализировали. По данным Минздрава региона, девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. У матери ушибы и травма головы. Ее состояние стабильно.
По предварительной информации, 36-летний водитель Mercedes в нетрезвом состоянии выехал на тротуар. Его задержали.
Ранее в Воронеже авто выбросило на остановку после ДТП, пострадали двое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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