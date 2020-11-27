Названы правила поведения после прививки от коронавируса
После прививки вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона» в течение трех недель не стоит переохлаждаться, перегреваться и употреблять алкоголь, приводит РИА Новости слова завотделом зоонозных инфекций и гриппа федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александра Рыжикова.
Также при применении «ЭпиВакКороны» важно, чтобы человек был относительно здоровым, диабет или сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинирования.
Как сообщалось ранее, антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор». Согласно инструкции к препарату «Вектор», срок иммунитета к вирусу неизвестен. Концентрация антител, взаимодействие препарата с другими лекарствами, влияние на способность управлять транспортными средствами также неизвестны.
Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах РФ. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря, вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.
Накануне новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Региональные медицинские учреждения получили уже вакцину и медики приступили к набору добровольцев для проведения пострегистрационных исследований.
Как сообщает RT, Рыжиков также добавил, что вакцинация больных бессимптомной формой коронавируса будет безвредна. Формирование иммунитет после прививки происходит за месяц, сообщает Ura.ru.
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