Названы правила поведения после прививки от коронавируса

Как сообщалось ранее, антитела к COVID-19 формируются в течение месяца после прохождения вакцинации препаратом «Вектор». Согласно инструкции к препарату «Вектор», срок иммунитета к вирусу неизвестен. Концентрация антител, взаимодействие препарата с другими лекарствами, влияние на способность управлять транспортными средствами также неизвестны.

Вакцина «ЭпиВакКорона» появится в следующем году во всех регионах РФ. Ближайшая дата поступления в гражданский оборот 10 декабря, вакцинация от коронавируса будет бесплатной для россиян.

Накануне новосибирский центр «Вектор» приступил к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Региональные медицинские учреждения получили уже вакцину и медики приступили к набору добровольцев для проведения пострегистрационных исследований.

Как сообщает RT, Рыжиков также добавил, что вакцинация больных бессимптомной формой коронавируса будет безвредна. Формирование иммунитет после прививки происходит за месяц, сообщает Ura.ru.

