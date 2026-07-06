СМИ: Трамп встретится на саммите НАТО с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре (Турция), сообщил Reuters со ссылкой на американского чиновника.

СМИ: Трамп поговорил по телефону с Зеленским

По его словам, глава США «испытывает острую необходимость попытаться положить этому (украинскому конфликту) конец». При этом Трамп также намерен вновь призвать союзников по Альянсу увеличить расходы на оборону.

После встречи с Зеленским президент США, скорее всего, продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля.

Ранее Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер рассказал коллеге о ситуации на фронте и заявил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры