СМИ: Трамп встретится на саммите НАТО с Зеленским

По его словам, глава США «испытывает острую необходимость попытаться положить этому (украинскому конфликту) конец». При этом Трамп также намерен вновь призвать союзников по Альянсу увеличить расходы на оборону.

После встречи с Зеленским президент США, скорее всего, продолжит контакты с президентом России Владимиром Путиным. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля.

Ранее Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Российский лидер рассказал коллеге о ситуации на фронте и заявил, что войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

