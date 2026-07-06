Мобильный интернет в России ускорят с помощью ИИ
Применение искусственного интеллекта позволит увеличить скорость мобильного интернета в России, сообщают «Известия».
Минцифры планирует массово внедрять ИИ-решения в телеком-отрасли в рамках актуализации Стратегии развития связи до 2035 года. Речь идёт о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями — включая системы динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки. По данным российских операторов, нейросетевые алгоритмы позволяют увеличить пропускную способность сетей на 20–30% и вдвое сократить задержки передачи данных.
В ведомстве отмечают, что это особенно важно для развертывания сетей 5G. Эксперты подтверждают эффективность таких решений. ИИ управляет распределением трафика, оптимизирует радиопараметры и диагностирует сбои в реальном времени, автоматически перенастраивая ресурсы. При этом эффект достигается не только в сетях 5G, но и в действующем LTE.
Ранее стало известно, что ФАС проверит законность рекламы 5G, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мобильный интернет в России ускорят с помощью ИИ
- Медведев: У США нет права навязывать свою волю другим странам
- Песков: Путин и экс-глава Минобороны Иванов были близкими соратниками
- В Калининграде пьяный водитель наехал на женщину с детьми, один ребенок погиб
- СМИ: Трамп встретится на саммите НАТО с Зеленским
- СМИ: ЦРУ вербовало своих агентов алкоголем и «Виагрой»
- Бразилия уступила Норвегии, вылетев с ЧМ-2026
- СМИ: ВС РФ наносят массированный удар по Киеву
- СМИ: Трамп превратил НАТО в прибыльный бизнес для США
- Польша рассекретит военную помощь Украине с 2022 года