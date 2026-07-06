СМИ: ЦРУ вербовало своих агентов алкоголем и «Виагрой»
Центральное разведывательное управление США вербовало своих иностранных агентов как деньгами, так и более неочевидными вещами, сообщает NBC.
По данным телеканала, в ход шли рыболовные снасти, холодильники, ружья, лекарства от облысения, алкоголь, «Виагра», оплата алиментов. Об этом заявили бывшие сотрудники разведки. По их словам, деньги редко становятся главным мотивом для того, чтобы стать шпионом. Чаще людей толкают на сотрудничество личные интересы и обиды, разочарование в руководстве или политическом режиме.
Вербовочная стратегия ЦРУ сводится к внимательному изучению потребностей человека. Например, известно о случае подкупа 60-летнего афганского полевого командира «Виагрой».
Экс-офицер ЦРУ рассказал, что один из первых завербованных им европейских чиновников сначала отказался сотрудничать, но изменил решение после развода. Он не мог позволить себе выплачивать алименты и не мог оплачивать обучение своих двух сыновей-старшеклассников в частных школах.
Один из советских разведчиков, ставший предателем и начавший сотрудничать с ЦРУ после смерти сына, отказался от крупных выплат и просил лишь электроинструменты, ружья и рыболовные снасти. Другой советский агент-перебежчик, работавший инженером, просил у агентства записанную западную музыку и художественные принадлежности для сына.
Еще один бывший офицер ЦРУ указал, что агентство покупало своим информаторам холодильники, а также оплачивало дорогостоящие операции и лечение. Управление также оплачивало агентам самые разные бытовые потребности — от лекарств против облысения до алкоголя в консервативных странах — к примеру, исламских.
Ранее экс-сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный по обвинению в сотрудничестве с Россией, умер в американской тюрьме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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