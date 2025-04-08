Индексация в апреле и двойная в 2026-м: Что важно знать о пенсии в 2025 году

В апреле этого года граждан ждет рост пенсий на 14,75%, а со следующего года планируется двойная индексация, что позволит выплатам вырасти до 25 тысяч рублей.

В России с 1 апреля началась индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,75%. Она коснется 4,2 млн россиян, сообщил Социальный фонд России. Как отметили в Фонде, это будет уже третья индексация пенсий с начала 2025 года.

Так, в январе уже увеличились страховые пенсии, в феврале подросли социальные выплаты, а сейчас проиндексируют государственные пенсии.

По данным инстанции, индексация также затронет выплаты участникам Великой Отечественной войны со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда». Также пенсия вырастет у призывников, нетрудоспособных членов их семей и у тех, кто подвергся радиации, а также у некоторых других граждан.

В среднем социальная пенсия после индексации составит 15,5 тысяч рублей, пенсия детям-инвалидам - 22 тысячи рублей.

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УСЛОВИЯ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Тем временем Социальный фонд РФ напомнил, что для назначения страховой пенсии в 2025 необходимо соблюдение трех условий - достижение возраста для выхода на пенсию, не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных коэффициентов, сообщили РИА Новости.

Общеустановленный пенсионный возраст у мужчин на 1 января 2025 года – 64 года и выше, а для женщин – 59 лет и старше.

Размер индивидуального пенсионного коэффициента в этом году равен 145,69 рубля, а сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.

При этом как отметила сенатор Ольга Епифанова, в 2025 году на общих основаниях никто не сможет выйти на пенсию по старости из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы, передают РИА Новости. У мужчин и женщин, достигших 64 и 59 лет соответственно такая возможность появится только в следующем году.

ДВОЙНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ С 2026 ГОДА

С января 2026 года в России будет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Так, в феврале будут пересчитаны выплаты с учетом инфляции, а в апреле гражданам будет еще прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде РФ, передает его слова ТАСС.

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Гаврилов уточнил, что если в 2025 году человек получает 23 000 рублей пенсии, то при инфляции в 5% с февраля 2026 года эта сумма может увеличится до 24 150 рублей. А если позволят доходы фонда, то в апреле к сумме могут прибавиться еще 2%, что составит 24 633 рублей. Таким образом прибавка за год будет равна 1 633 рублей.

При этом парламентарий отметил, что эта сумма не кажется существенной, учитывая постоянный рост цен.

То, что средняя пенсия в 2026 году может составить и 25 тысяч рублей благодаря двойной индексации сообщил и депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что индексация рассчитана в размере 4% и 2,3%, но все будет зависеть от уровня инфляции.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ?

При этом по словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светланы Бессараб, более четырёх миллионов самозанятых россиян не думают о формировании будущей пенсии, пишет «Ридус».

Бессараб отметила, что в РФ сейчас около 11,5 миллионов самозанятых, из которых семь миллионов еще и состоят в трудовых отношениях с той или иной компанией. За них выплаты в Соцфонд РФ делают работодатели. При этом еще 55 тысяч самозанятых сами делают пенсионные отчисления в размере минимум 50 тысяч в год – это обязательный минимум. Однако все остальные, по словам депутата, вообще никаких взносов не платят.

Как отметила Бессараб, те, кто предпочитает обходить Соцфонд РФ стороной, в будущем могут рассчитывать на пенсию лишь в размере прожиточного минимума.

В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что россиянин может остаться без пенсии, если был трудоустроен без официального оформления, передает RT.

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ЧТО ПОЛУЧАТ РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ

Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, с 2016 по 2024 год страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались, однако в 2025 году выросли в среднем на 13%.

Так, если в декабре 2024 года пенсия у гражданина составляла 27 895 рублей, а ее сумма при прекращении трудовой деятельности отображалась на лицевом счете в размере 38 764 рублей, то с 2025 года размер страховой пенсии составил 2 829,77 рубля. Таким образом человек в январе 2025 получил уже 30 724,77 рубля, что на 10,14% выше суммы декабря 2024-го.

А после дополнительной индексации в феврале на 9,5% пенсия работающего пенсионера составила уже 31 577,58 рубля.

Ранее Бессараб также уточнила, что чтобы обеспечить себе высокую пенсию, необходимо работать «в реальном секторе экономики или на государственной службе», а также обязательно получать «белую зарплату».

По ее словам, из-за серых схем работодатель платит сокращенные страховые взносы, и сотрудник не сможет получить соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты. Официальная высокая зарплата обеспечивает высокий ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), что позволяет за год получить до 10 баллов.

По данным Соцфонда РФ, в России сейчас проживает более 41 миллиона пенсионеров. Так, получателями страховых пенсий по старости числятся 33 379 424 россиянина, по инвалидности — 2 193 963 человека, выплаты по потере кормильца получают 1 456 262 гражданина, а социальные — 3 466 291 пенсионер.

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ФОТО: РИА Новости
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