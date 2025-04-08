Индексация в апреле и двойная в 2026-м: Что важно знать о пенсии в 2025 году
В апреле этого года граждан ждет рост пенсий на 14,75%, а со следующего года планируется двойная индексация, что позволит выплатам вырасти до 25 тысяч рублей.
В России с 1 апреля началась индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 14,75%. Она коснется 4,2 млн россиян, сообщил Социальный фонд России. Как отметили в Фонде, это будет уже третья индексация пенсий с начала 2025 года.
Так, в январе уже увеличились страховые пенсии, в феврале подросли социальные выплаты, а сейчас проиндексируют государственные пенсии.
По данным инстанции, индексация также затронет выплаты участникам Великой Отечественной войны со знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда». Также пенсия вырастет у призывников, нетрудоспособных членов их семей и у тех, кто подвергся радиации, а также у некоторых других граждан.
В среднем социальная пенсия после индексации составит 15,5 тысяч рублей, пенсия детям-инвалидам - 22 тысячи рублей.
УСЛОВИЯ ДЛЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Тем временем Социальный фонд РФ напомнил, что для назначения страховой пенсии в 2025 необходимо соблюдение трех условий - достижение возраста для выхода на пенсию, не менее 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных коэффициентов, сообщили РИА Новости.
Общеустановленный пенсионный возраст у мужчин на 1 января 2025 года – 64 года и выше, а для женщин – 59 лет и старше.
Размер индивидуального пенсионного коэффициента в этом году равен 145,69 рубля, а сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — 8 907,70 рубля.
При этом как отметила сенатор Ольга Епифанова, в 2025 году на общих основаниях никто не сможет выйти на пенсию по старости из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы, передают РИА Новости. У мужчин и женщин, достигших 64 и 59 лет соответственно такая возможность появится только в следующем году.
ДВОЙНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ С 2026 ГОДА
С января 2026 года в России будет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Об этом рассказал председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.
Так, в феврале будут пересчитаны выплаты с учетом инфляции, а в апреле гражданам будет еще прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде РФ, передает его слова ТАСС.
Гаврилов уточнил, что если в 2025 году человек получает 23 000 рублей пенсии, то при инфляции в 5% с февраля 2026 года эта сумма может увеличится до 24 150 рублей. А если позволят доходы фонда, то в апреле к сумме могут прибавиться еще 2%, что составит 24 633 рублей. Таким образом прибавка за год будет равна 1 633 рублей.
При этом парламентарий отметил, что эта сумма не кажется существенной, учитывая постоянный рост цен.
То, что средняя пенсия в 2026 году может составить и 25 тысяч рублей благодаря двойной индексации сообщил и депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что индексация рассчитана в размере 4% и 2,3%, но все будет зависеть от уровня инфляции.
КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ?
При этом по словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светланы Бессараб, более четырёх миллионов самозанятых россиян не думают о формировании будущей пенсии, пишет «Ридус».
Бессараб отметила, что в РФ сейчас около 11,5 миллионов самозанятых, из которых семь миллионов еще и состоят в трудовых отношениях с той или иной компанией. За них выплаты в Соцфонд РФ делают работодатели. При этом еще 55 тысяч самозанятых сами делают пенсионные отчисления в размере минимум 50 тысяч в год – это обязательный минимум. Однако все остальные, по словам депутата, вообще никаких взносов не платят.
Как отметила Бессараб, те, кто предпочитает обходить Соцфонд РФ стороной, в будущем могут рассчитывать на пенсию лишь в размере прожиточного минимума.
В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что россиянин может остаться без пенсии, если был трудоустроен без официального оформления, передает RT.
ЧТО ПОЛУЧАТ РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ
Как рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, с 2016 по 2024 год страховые пенсии работающих пенсионеров не индексировались, однако в 2025 году выросли в среднем на 13%.
Так, если в декабре 2024 года пенсия у гражданина составляла 27 895 рублей, а ее сумма при прекращении трудовой деятельности отображалась на лицевом счете в размере 38 764 рублей, то с 2025 года размер страховой пенсии составил 2 829,77 рубля. Таким образом человек в январе 2025 получил уже 30 724,77 рубля, что на 10,14% выше суммы декабря 2024-го.
А после дополнительной индексации в феврале на 9,5% пенсия работающего пенсионера составила уже 31 577,58 рубля.
Ранее Бессараб также уточнила, что чтобы обеспечить себе высокую пенсию, необходимо работать «в реальном секторе экономики или на государственной службе», а также обязательно получать «белую зарплату».
По ее словам, из-за серых схем работодатель платит сокращенные страховые взносы, и сотрудник не сможет получить соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты. Официальная высокая зарплата обеспечивает высокий ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), что позволяет за год получить до 10 баллов.
По данным Соцфонда РФ, в России сейчас проживает более 41 миллиона пенсионеров. Так, получателями страховых пенсий по старости числятся 33 379 424 россиянина, по инвалидности — 2 193 963 человека, выплаты по потере кормильца получают 1 456 262 гражданина, а социальные — 3 466 291 пенсионер.
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