Гаврилов уточнил, что если в 2025 году человек получает 23 000 рублей пенсии, то при инфляции в 5% с февраля 2026 года эта сумма может увеличится до 24 150 рублей. А если позволят доходы фонда, то в апреле к сумме могут прибавиться еще 2%, что составит 24 633 рублей. Таким образом прибавка за год будет равна 1 633 рублей.

При этом парламентарий отметил, что эта сумма не кажется существенной, учитывая постоянный рост цен.

То, что средняя пенсия в 2026 году может составить и 25 тысяч рублей благодаря двойной индексации сообщил и депутат Госдумы Никита Чаплин. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что индексация рассчитана в размере 4% и 2,3%, но все будет зависеть от уровня инфляции.

КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПЕНСИИ?

При этом по словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Светланы Бессараб, более четырёх миллионов самозанятых россиян не думают о формировании будущей пенсии, пишет «Ридус».

Бессараб отметила, что в РФ сейчас около 11,5 миллионов самозанятых, из которых семь миллионов еще и состоят в трудовых отношениях с той или иной компанией. За них выплаты в Соцфонд РФ делают работодатели. При этом еще 55 тысяч самозанятых сами делают пенсионные отчисления в размере минимум 50 тысяч в год – это обязательный минимум. Однако все остальные, по словам депутата, вообще никаких взносов не платят.

Как отметила Бессараб, те, кто предпочитает обходить Соцфонд РФ стороной, в будущем могут рассчитывать на пенсию лишь в размере прожиточного минимума.

В свою очередь декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов напомнил, что россиянин может остаться без пенсии, если был трудоустроен без официального оформления, передает RT.