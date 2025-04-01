Госдума: Индексацию пенсий нужно сделать регулярной

По его словам, расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых граждан, а не исходя из уровня инфляции. Депутат предложил индексацию пенсий привязать к потребительской корзине.

Гаврилов указал, что в последние годы индексация пенсии «превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей». Отмечается, что существующая система не соответствует потребностям населения.

Ранее Соцфонд России перечислил условия получения пенсии в 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

