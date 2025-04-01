Госдума: Индексацию пенсий нужно сделать регулярной
Индексацию пенсий российским пенсионерам нужно сделать регулярной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.
По его словам, расчеты должны производиться с учетом реальных трат пожилых граждан, а не исходя из уровня инфляции. Депутат предложил индексацию пенсий привязать к потребительской корзине.
Гаврилов указал, что в последние годы индексация пенсии «превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей». Отмечается, что существующая система не соответствует потребностям населения.
Ранее Соцфонд России перечислил условия получения пенсии в 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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