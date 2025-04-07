Юрист рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии
Для получения пенсии по старости основным критерием является возраст: к 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Об этом рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
Также для назначения страховой пенсии по старости требуется наличие определённого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, пояснил специалист.
В 2025 году минимальный страховой стаж, дающий право на выплату, составляет 15 лет, включая периоды работы, за которые производились отчисления страховых взносов, а также некоторые социально значимые промежутки жизни, например, служба в армии или уход за ребёнком до полутора лет.
Минимальная сумма пенсионных коэффициентов для получения пенсии должна быть не менее 30.
Россиянин рискует остаться без пенсии, если был трудоустроен без официального оформления: страховые взносы в Социальный фонд за сотрудника перечисляет работодатель, если же он работает неофициально, то взносы не уплачиваются. Соответственно, такие периоды не учитываются при формировании страхового стажа.
Важное значение, по словам эксперта, имеет правильное оформление документов. Для получения пенсии за месяц до предполагаемого дня выхода на заслуженный отдых следует подать соответствующее заявление. Отказать в пенсии гражданину могут и ошибочно – в этом случае необходимо сделать официальный запрос на письменное разъяснение причин отказа в Соцфонде и обращаться в вышестоящие инстанции или суд для защиты своих прав.
Ранее стало известно, что двухэтапная индексация страховых пенсий в России заработает в 2026 году.
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