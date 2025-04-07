Юрист рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии

Для получения пенсии по старости основным критерием является возраст: к 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Об этом рассказал RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Также для назначения страховой пенсии по старости требуется наличие определённого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов, пояснил специалист.

В 2025 году минимальный страховой стаж, дающий право на выплату, составляет 15 лет, включая периоды работы, за которые производились отчисления страховых взносов, а также некоторые социально значимые промежутки жизни, например, служба в армии или уход за ребёнком до полутора лет.