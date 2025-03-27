Мишустин: Страховые пенсии переведут на двухэтапную индексацию

С начала 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы правительства Михаила Мишустина.

Назван способ получить потерянную часть пенсии

По его словам, с 1 января текущего года власти по поручению главы государства Владимира Путина вновь начали индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам, которых насчитывается 7,5 млн человек.

С 1 февраля повышение будет проводиться с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

Ранее Соцфонд России перечислил условия получения пенсии в 100 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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