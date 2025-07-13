Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности президентства
Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News пошутил на тему своей работы.
Он заявил, что если бы его предупредили о том, насколько опасно быть президентом, то он задумался бы, становиться ли ему главой государства.
«Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», – указал глава Белого дома.
По его словам, подобный труд опасен, однако когда ты становишься президентом, то вероятность погибнуть повышается до 5%.
Ранее стало известно, что поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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