Трамп пошутил, что его не предупреждали об опасности президентства

Он заявил, что если бы его предупредили о том, насколько опасно быть президентом, то он задумался бы, становиться ли ему главой государства.

«Знаете, я говорю, что гонщик имеет 1% вероятности (погибнуть). Подумайте об этом. Это немного. Как и наездник на быке», – указал глава Белого дома.

По его словам, подобный труд опасен, однако когда ты становишься президентом, то вероятность погибнуть повышается до 5%.

Ранее стало известно, что поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

