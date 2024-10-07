В Белгородской области увеличили выплату контрактникам до 3 млн рублей
Власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до 3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, новое увеличение касается контрактников, подписавших соглашение с 7 октября по 31 декабря. Гладков уточнил, что на выплату могут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов, которые оформили контракты в местных военкоматах. Средства будут выплачены военнослужащим в течение двух месяцев после заключения контракта.
Белгородская область установила рекорд по размеру выплат, обогнав другие регионы. До этого крупнейшую выплату за подписание контракта предложили в ХМАО — 2,75 млн рублей.
В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплат военнослужащим был увеличен с 195 до 400 тыс. рублей. В Кремле заявили, что это связано с поддержкой участников военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru