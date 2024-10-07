В Белгородской области увеличили выплату контрактникам до 3 млн рублей

Власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до 3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, новое увеличение касается контрактников, подписавших соглашение с 7 октября по 31 декабря. Гладков уточнил, что на выплату могут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов, которые оформили контракты в местных военкоматах. Средства будут выплачены военнослужащим в течение двух месяцев после заключения контракта.