В Белгородской области увеличили выплату контрактникам до 3 млн рублей

Власти Белгородской области повысили единовременную выплату для мужчин, заключивших контракт на военную службу, до 3 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, новое увеличение касается контрактников, подписавших соглашение с 7 октября по 31 декабря. Гладков уточнил, что на выплату могут рассчитывать не только жители Белгородской области, но и добровольцы из других регионов, которые оформили контракты в местных военкоматах. Средства будут выплачены военнослужащим в течение двух месяцев после заключения контракта.

Брянские контрактники смогут получить единовременно миллион рублей

Белгородская область установила рекорд по размеру выплат, обогнав другие регионы. До этого крупнейшую выплату за подписание контракта предложили в ХМАО — 2,75 млн рублей.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплат военнослужащим был увеличен с 195 до 400 тыс. рублей. В Кремле заявили, что это связано с поддержкой участников военной операции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВыплатыБелгородская областьСпецоперацияМинобороныКонтракты

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