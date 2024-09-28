Депутат Бессараб рассказала, кто из россиян получит удвоенную выплату к пенсии
Россияне-пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет, получат фиксированную удвоенную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно... получат... выплату», — рассказала парламентарий.
Бессараб подчеркнула, что выплату предоставят в беззаявительном порядке. Сегодня ее размер — около 8134 рублей. Двойная выплата составит примерно 16 269 рублей.
Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с октября в России проиндексируют на 5,1% пенсии военным пенсионерам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Бессараб рассказала, кто из россиян получит удвоенную выплату к пенсии
- В Израиле заявили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»
- Доцент Фиронов: Машины подорожают с 1 октября из-за новых ставок утильсбора
- Байден поручил усилить безопасность в посольствах США на Ближнем Востоке
- СМИ: WADA потеряло данные о делах и итогах тестов перед Олимпиадой в Париже
- Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности
- В Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС после взрыва АЗС
- Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Израиля на два пункта
- Алаудинов: В Курской области отряд «Ахмата» продвинулся на километр
- Индия отказалась от покупки газа с «Арктик СПГ 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru