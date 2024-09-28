Депутат Бессараб рассказала, кто из россиян получит удвоенную выплату к пенсии

Россияне-пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет, получат фиксированную удвоенную выплату к страховой пенсии по старости. Об этом заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

«Граждане, достигшие 80-летнего возраста, в следующем за юбилейным месяце проактивно... получат... выплату», — рассказала парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что выплату предоставят в беззаявительном порядке. Сегодня ее размер — около 8134 рублей. Двойная выплата составит примерно 16 269 рублей.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с октября в России проиндексируют на 5,1% пенсии военным пенсионерам.

