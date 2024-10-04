Бастрыкин распорядился проверить случаи похищения пенсионеров для работы на стройках

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверки случаев похищения пенсионеров, которых, по предварительным данным, использовали в качестве рабочей силы на стройках и на предприятиях сельского хозяйства, сообщает RT.

СМИ: несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейне

Это происходило в нескольких регионах, включая Москву, Краснодарский край, Дагестан и Адыгею. Глава ведомства также распорядился предоставить ему доклад по итогам проверок.

Такие случаи обсуждались в эфире программы федерального канала.

Ранее стало известно, что цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ПохищениеПенсионерыСКРАлександр Бастрыкин

Горячие новости

Все новости

партнеры