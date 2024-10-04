Бастрыкин распорядился проверить случаи похищения пенсионеров для работы на стройках
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверки случаев похищения пенсионеров, которых, по предварительным данным, использовали в качестве рабочей силы на стройках и на предприятиях сельского хозяйства, сообщает RT.
Это происходило в нескольких регионах, включая Москву, Краснодарский край, Дагестан и Адыгею. Глава ведомства также распорядился предоставить ему доклад по итогам проверок.
Такие случаи обсуждались в эфире программы федерального канала.
Ранее стало известно, что цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru